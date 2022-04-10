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Çocuk sahibi olamayınca hastaneye başvurdu! Rahminden çıkarılanlar şoke etti

10.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki kadının rahminden 21 adet irili ufaklı miyom çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gonca Oğurlu Pakay, “Muayene esnasında ultrasonda rahmi büyüten birçok irili ufaklı miyom tespit ettik. Hastanın rahmi korunarak bu miyomlar çıkartıldı" diye konuştu.

Çocuk sahibi olamayınca hastaneye başvurdu! Rahminden çıkarılanlar şoke etti

Bursa’da 35 yaşındaki bir kadın hasta, çocuk sahibi olamama, sancılı ve yoğun adet kanama şikayetiyle Hayat Hastanesine başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.Gonca Oğurlu Pakay tarafından muayene edilen hastanın rahimini büyüten birçok miyom tespit edildi.

RAHMİNDEN 21 ADET MİYOM ÇIKARTILDI

Gerçekleştirilen cerrahi operasyonla hastanın rahminden 21 adet miyom çıkartıldı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Gonca Oğurlu Pakay, 35 yaşındaki hastasının gebe kalamama ve sancılı yoğun adet kanaması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, “Muayene esnasında ultrasonda rahmi büyüten birçok irili ufaklı miyom tespit ettik. Hastanın rahmi korunarak bu miyomlar çıkartıldı ve hastamız ertesi gün taburcu edildi. Bu hastamızda artık sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu miyomlar rahim duvarına çok ciddi baskı yaptığı için hasta gebe kalamıyordu” dedi.

"RİSKİ ARTIRIYOR"

Miyom sayısından ve boyutundan bağımsız olarak rahmin korunabildiğinden bahseden Op.Dr.Pakay, “Miyomlar birkaç santimetreden 20-30 santimetreye kadar değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı miyomlar gebe kalmayı zorlaştırabileceği gibi, düşük ve erken doğum riskini de arttırabilmektedir. Özellikle rahim içinde ve rahim duvarında yer alan miyomların çapı büyüdükçe ve sayıları arttıkça kısırlığa yol açma riski de artar.Dolayısı ile böyle bir miyomla karşılaşıldığında gebelik şansını artırmak adına miyomların cerrahi müdahale ile çıkarılması gerekir” şeklinde konuştu.

(İHA)

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