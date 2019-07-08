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Çocuk sahibi olamıyorsanız nedeni cebinizde olabilir: WiFi sperm sayısını düşürüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 08.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bir süredir çocuk sahibi olmaya çalışıyorsanız ve çok başarılı olamadıysanız, cevap cebinizde olabilir. Japon araştırmacı Kumiko Nakata, cep telefonları ve WiFi cihazlarından gelen elektromanyetik dalgaların spermlere ciddi zarar verebileceğini söylüyor.

Çocuk sahibi olamıyorsanız nedeni cebinizde olabilir: WiFi sperm sayısını düşürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki çiftlerin yaklaşık yüzde 15'i çocuk sahibi olmak konusunda sorun yaşıyor. Ve doğurganlık sorunlarının en az üçte biri erkeklerden kaynaklanıyor. Elbette, erkeklerin kısırlığına kötü bir ortam, stres, zayıf bir diyet, genetik vb. birçok şey neden olabilir. Ancak, cep telefonunu cepte tutmak gibi küçük bir şey de etki edebilir.

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WiFi DENEYİ

Japon bilim adamları, 51 kişilik bir gruptan örnekler aldı ve bunları 3 gruba ayırdı. Ayrıca bir cep telefonunu kopyalayan bir WiFi cihazı kullandılar.

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Birinci örnek grubu hiçbir WiFi yönlendiricisine maruz kalmadı. İkinci grup koruma kalkanı olan WiFi'ye maruz kaldı. Üçüncü grupsa WiFi'ye maruz kalan gruptu.

SPERMLER 2 SAAT SONRA ZARAR GÖRDÜ

Bulgular biraz korkutucu idi. 30 dakika boyunca bir WiFi sinyalinin etkisi altında kalmanın hiçbir etkisi olmadı, ancak daha uzun kalmanın etkileyici farkları olmaya başladı. Cihaza maruz kalmayan grubun sperm hareketlilik oranı yüzde 53.3, koruma kalkanı olan grubun yüzde 44.9, maruz kalan grubunda yüzde 26.4 idi. Deneyden 24 saat sonra tamamen maruz kalan grubun ölü sperm oranı, diğer gruplara göre %23,3 daha fazla gözlemlendi.

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İstatistikler, bugünlerde aktif cep telefonu sayısının gerçek dünya popülasyonundan daha büyük olduğunu, yani birkaç kişinin birden fazla telefona sahip olduğunu ve dalgalarının etkisinin yok sayılmayacak kadar ciddi olabileceğini söylüyor.

Nakata, 'Belki de telefonu cebinde tutmak yerine masanın üstünde tutmak gibi basit bir çözüm bazı aileler için bir fark yaratacaktır' diyor.

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sperm WiFi sperm

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