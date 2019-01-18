Çocuk sahibi olanlar tutkuyu canlı tutmak için hızlı cinsel ilişki yaşıyor!

Ortalama bir cinsel ilişki süresi 5.4 dakika sürüyor. Ancak durum ebeveyn olunduğunda değişiyor. Özellikle başlangıçta (çocuk küçükken), dolu ve ödüllendirici bir cinsel yaşam yolunda bir çok engel bulunuyor.

Ebeveynlerin yüzde 71'i, çocuk sahibi olduktan sonra tutkuyu canlı tutmak için hızlı sekse döndüklerini söylüyor. Ortalama bir seks seansı sadece iki dakika 15 saniye sürüyor. 12 çiftten 1'i çocuk doğduktan sonra bir dakikadan az süren cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf ediyor.

Çiftlerin dörtte üçünün ebeveyn olduktan sonra daha az seks yaptıklarını sanılırken, babaların neredeyse yarısının (yüzde 47) cinsel yaşamlarının her zamankinden daha iyi olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Ancak, annelerin sadece yüzde 29'u aynı fikirde.

Ebeveynlik sitesi ChannelMum.com tarafından yapılan ankete katılanların sadece yüzde 14'ü, aile kurmaya başladığından beri hala uzun seks seanslarının tadını çıkarıyor.

Dörtte birinden fazlası (% 26) zaman kazanmak için soyunma zahmetine katlanmıyor; yüzde 27'si ise süreci hızlandırmak için seks oyuncağı kullanıyor.