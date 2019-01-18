KADIN

Çocuk sahibi olanlar tutkuyu canlı tutmak için hızlı cinsel ilişki yaşıyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 18.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

Modern anne babaların yoğun geçen çocuklu hayatları cinsel ilişkilerine de yansıyor. Anne ve babaların yüzde 71'i, çocuk sahibi olduktan sonra tutkuyu canlı tutmak için 'hızlı seks' yaptıklarını itiraf ediyor. Bazı ebeveynler bir dakikadan az süren cinsel ilişki yaşıyor.

Çocuk sahibi olanlar tutkuyu canlı tutmak için hızlı cinsel ilişki yaşıyor!

Ortalama bir cinsel ilişki süresi 5.4 dakika sürüyor. Ancak durum ebeveyn olunduğunda değişiyor. Özellikle başlangıçta (çocuk küçükken), dolu ve ödüllendirici bir cinsel yaşam yolunda bir çok engel bulunuyor.

Ebeveynlerin yüzde 71'i, çocuk sahibi olduktan sonra tutkuyu canlı tutmak için hızlı sekse döndüklerini söylüyor. Ortalama bir seks seansı sadece iki dakika 15 saniye sürüyor. 12 çiftten 1'i çocuk doğduktan sonra bir dakikadan az süren cinsel ilişki yaşadıklarını itiraf ediyor.

4

Çiftlerin dörtte üçünün ebeveyn olduktan sonra daha az seks yaptıklarını sanılırken, babaların neredeyse yarısının (yüzde 47) cinsel yaşamlarının her zamankinden daha iyi olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Ancak, annelerin sadece yüzde 29'u aynı fikirde.

Ebeveynlik sitesi ChannelMum.com tarafından yapılan ankete katılanların sadece yüzde 14'ü, aile kurmaya başladığından beri hala uzun seks seanslarının tadını çıkarıyor.

3

Dörtte birinden fazlası (% 26) zaman kazanmak için soyunma zahmetine katlanmıyor; yüzde 27'si ise süreci hızlandırmak için seks oyuncağı kullanıyor.

ChannelMum.com'un kurucusu Siobhan Freegard şunları söylüyor: ''Ebeveynlerin çocuk olduktan sonra ilişkilerindeki tutkuyu tekrar bulmaları zor olabilir ama pek çoğu hala aktif ve yaratıcı bir cinsel yaşamdan zevk alıyor. Ne kadar süreceği önemli değil, ne kadar zevk aldığınız daha önemli.''

2

Bin 776 ebeveyne ait araştırmada sekiz babadan biri partnerlerine samimi fotoğraflar gönderiyor, yüzde 35'i kendilerine seksi fotoğraf gönderilmesini istiyor. Ancak dört kat fazla kadın erkeklerin yemek yapmasını istiyor ya da sırtlarının ovulmasını.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Cinsel hayat, motivasyonu nasıl etkiliyor?Cinsel hayat, motivasyonu nasıl etkiliyor?
Her 3 kadından biri bu bahaneyi en az bir kez duyuyor! Her 3 kadından biri bu bahaneyi en az bir kez duyuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebeveyn olduktan sonra cinsel ilişki cinsel ilişki süresi

En Çok Okunan Haberler

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

10 years challenge akımını altüst edecek paylaşım! Asit saldırısına uğrayan kadının dikkat çeken mesajı

10 years challenge akımını altüst edecek paylaşım! Asit saldırısına uğrayan kadının dikkat çeken mesajı

Herkes bu gökyüzü olayını merak ediyor!

Herkes bu gökyüzü olayını merak ediyor!

Emzirme akımı yerini süt sağma pozlarına bıraktı! Yeni trend tartışma yarattı

Emzirme akımı yerini süt sağma pozlarına bıraktı! Yeni trend tartışma yarattı

Sırrını buna borçlu! Meğer kandan besleniyormuş

Sırrını buna borçlu! Meğer kandan besleniyormuş

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Çoğu kadın cinsel yaşamından memnun değil!

Çoğu kadın cinsel yaşamından memnun değil!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cinsel ilişkiden hemen sonra tuvalete gidin çünkü...

Cinsel ilişkiden hemen sonra tuvalete gidin çünkü...

Şimdi de bunu yaptırıyorlar! Daha iyi orgazm için...

Şimdi de bunu yaptırıyorlar! Daha iyi orgazm için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araştırma, 510 kadın üzerinde yapıldı! Cinsel hayat, motivasyonu nasıl etkiliyor?

Cinsel hayat, motivasyonu nasıl etkiliyor?

Her 3 kadından biri bu bahaneyi en az bir kez duyuyor! 'Prezervatif kullanmak için çok küçük!'

Her 3 kadından biri bu bahaneyi en az bir kez duyuyor!

Her 10 kadından biri cinsel ilişki sırasında acı çekiyor

Çoğu kadın cinsel yaşamından memnun değil!

Cinsel hayatınız için almanız gereken beş yeni yıl kararı!

Önceliğiniz cinsel zevk olsun! İşte alınması gereken kararlar

Bir kalp atışında kaç sperm üretiliyor?

Bir kalp atışında kaç sperm üretiliyor?

Cinsel sağlığınızı hafife almayın! Penis ve vajinadaki akıntı...

Aktif cinsel yaşamı olan her erkek ve kadını ilgilendiriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.