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Çocuk taklidi yapan bir yetişkin olduğu öne sürülen evlatlık Natalia Barnett: 16 yaşındayım, sosyopat değilim

06.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

ABD'de çocuk değil, çocuk taklidi yapan ve kendisini evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalışan 22 yaşındaki bir sosyopat olmakla suçlanan Natailia Grace Barnett CBS'te yayımlanan "Dr Phil" adlı programda iddiaları reddetti.

Çocuk taklidi yapan bir yetişkin olduğu öne sürülen evlatlık Natalia Barnett: 16 yaşındayım, sosyopat değilim

ABD'de çocuk değil, çocuk taklidi yapan ve kendisini evlat edinen çifti defalarca öldürmeye çalışan 22 yaşındaki bir sosyopat olmakla suçlanan Natailia Grace Barnett, CBS'te yayımlanan "Dr Phil" programında iddiaları reddetti.

Perşembe gecesi yayımlanacak programın tanıtımında Barnett, 16 yaşında olduğunu ve kendisini terk ederek Kanada'ya gittikleri için haklarında dava açılan çiftin iddia ettiği gibi zihinsel bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Nadir görülen bir cücelik hastalığı nedeniyle Natalia Barnett'in yaşı belirlenemiyor. Ukrayna'da doğan Barnett'in 2010'da evlat edinildiğinde yaşının altı ile sekiz arasında olduğu tahmin ediliyordu.

Eylül'de Michael ve Kristine Barnett çiftine Natalia Barnett'i üç yıl boyunca bir dairede tek başına bıraktığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

2012'de mahkemede Natalia Barnett'in yaşını kemik ölçümü raporlarıyla 8'den 22'ye çıkaran çift kefaletle serbest bırakıldı. Dava gelecek yıl görülmeye başlanacak.

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'Cama kanla yazı yazdı, kahveme çamaşır suyu koydu'

Kristine Barnett, Natalia Barnett'in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü.

Natalia Barnett, programda hiç kemik ölçümü yaptırdığını hatırlamadığını söyledi.

Bu arada, Natalia'nın biyolojik annesi olduğunu söyleyen Ukraynalı bir kadın, İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesine "16 yıl önce tek başına bakamadığım için bebekken Natalia'yı terk etmek zorunda kaldım" dedi.

Barnett çiftinin Kanada'ya gitmesinden sonra Natalia'yı evlat edinen yeni ailesi Natalia'nın bir çocuk olduğunu ve kendisine çocuk gibi davrandıklarını söyledi.

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