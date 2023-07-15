Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Beton Oruçun'un doğum gününü kutladı! Annesini kaybeden oyuncuyu yalnız bırakmadı

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinin oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Özgür Ozan gibi isimler ile birlikte Alp Eren Khamis ve Zeyno Günenç de yer alıyordu.

Zeyno Günenç hala görüşmekte olduğu Alp Eren Khamis'in doğum gününü kutlayarak sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Annesini kaybeden Alp Eren Khamis'i yalnız bırakmayan oyuncu takdir topladı.

Alp Eren Khamis'i 20. yaş gününde de yalnız bırakmayan Zeyno Günenç paylaşımına, "Canım Erenim doğum günün kutlu, şansın bol olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verdi.

Zeyno Günenç'in takipçilerinden, "Ne kadar vefalısınız, her sene aksatmamanız", "Helal olsun sana bu çocuğun yanında olduğun için" şeklinde yorumlar geldi.

2018 yılında trafik kazası sonucu kaybettiği annesinin acısı ile sarsılan Alp Eren Khamis'in her zaman destekçisi olan sevilen oyuncu son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerinin gönlünü kazandı.

Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç oğlu Beton Orçun rolündeki Alp Eren Khamis ile sık sık bir araya geliyor.



