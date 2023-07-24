Çocuklar Duymasın'ın Yasemin'i son haliyle görenleri şaşırttı! Bakın hangi efsane dizileri o yazmış

Oyuncuları arasında Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Fıs Fıs İsmail'in sekreteri Yasemin'e Meriç Keskin hayat veriyordu. Acemi'nin oyunculuk kariyeri dışında aslında birçok ünlü dizinin senaryosunu da yazdığı ortaya çıktı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Meriç Acemi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu.

Mezun olduktan sonra Londra'da senaryo yazarlığı derslerine katılan Acemi, birçok başarılı diziye imza attı.

Ünlü ismin senaryosunu ilk kaleme aldığı dizi Emret Komutanım. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin da yazarı olan Acemi Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Aşk 101 dizilerini de kaleme aldı.

Ünlü isim en son Netflix'te izleyici karşısına çıkan ve oyuncuları arasında Birce Akalay, Miray Daner gibi isimlerin yer aldığı Kuş Umeriç acemiçuşu dizisini yazdı.