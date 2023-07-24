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Çocuklar Duymasın'ın Yasemin'i son haliyle görenleri şaşırttı! Bakın hangi efsane dizileri o yazmış

24.07.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Meriç Acemi’nin son hali gündem oldu. 2000'li yılların başında ekranlara gelmeye başlayan ve yayınlandığı dönem herkes tarafından ilgiyle izlenen Çocuklar Duymasın dizisinde sekreter Yasemin’i canlandıran Meriç Acemi’nin esas mesleğini duyanlar ise kulaklarına inanamadı.

Oyuncuları arasında Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Fıs Fıs İsmail'in sekreteri Yasemin'e Meriç Keskin hayat veriyordu. Acemi'nin oyunculuk kariyeri dışında aslında birçok ünlü dizinin senaryosunu da yazdığı ortaya çıktı.

çç

Şimdilerde 43 yaşında olan Meriç Acemi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu.

çocuklar duymasın yaseminin son hali şoke etti

Mezun olduktan sonra Londra'da senaryo yazarlığı derslerine katılan Acemi, birçok başarılı diziye imza attı.

meriç-aceminin-son-hali

Ünlü ismin senaryosunu ilk kaleme aldığı dizi Emret Komutanım. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin da yazarı olan Acemi Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Erkenci Kuş, Aşk 101 dizilerini de kaleme aldı.

meriç

Ünlü isim en son Netflix'te izleyici karşısına çıkan ve oyuncuları arasında Birce Akalay, Miray Daner gibi isimlerin yer aldığı Kuş Umeriç acemiçuşu dizisini yazdı.

meriç-acemi

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