'Çocuklara harçlık vereceğim' diyerek dışarı çağırdı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Bülbülzade Mahallesi’nde yaşayan ve 11 yıl önce evlenen Sibel M ve Y.M, çifti 3 ay önce anlaşarak boşanmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Sibel M., mahkemeye boşanmak için başvuruda bulanarak, çocuklarıyla birlikte kendi annesi Döne ve babası Şakir Polat’ın yaşadığı 60. Yıl Mahallesi 126 Sokak'ta bulunan evlerine taşındı.

Tek celsede boşanmak isteyen çiftten Y.M, 29 Ocak Çarşamba sabahı telefonla Sibel M’yi aradı. Telefonu açan Sibel’in annesi Döne P, kızının uyuduğunu ve uyanınca telefonla arattıracağını söyleyince Yunus M, telefonu kapattı. Bunun ardından Sibel M, kayınvalidesi Dilek M’ye SMS mesajı atarak, oğlunun kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

'ÇOCUKLARA HARÇLIK VERECEĞİM' DİYEREK DIŞARI ÇAĞIRDI

Kayınvalidesinden olumsuz bir durum olmadığını öğrenen öğrenen Sibel M, boşanma aşamasındaki kocası Y.M’yi, telefonla aradı. Yunus M’nin bir şey konuşmak istediğini ve çocuklara harçlık vereceğini söylemesi üzerine ise Sibel M, evlerinin önüne gelen Yunus M ile konuşmak için 2. kattaki evlerinden çıkarak binanın dış kapısını açtı.