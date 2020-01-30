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'Çocuklara harçlık vereceğim' diyerek dışarı çağırdı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 2 çocuk annesi Sibel M, boşanma aşamasında eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kocası Y.M’nin "Çocuklara harçlık vereceğim" diyerek dışarıya çağırdığı Sibel M., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Bülbülzade Mahallesi’nde yaşayan ve 11 yıl önce evlenen Sibel M ve Y.M, çifti 3 ay önce anlaşarak boşanmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Sibel M., mahkemeye boşanmak için başvuruda bulanarak, çocuklarıyla birlikte kendi annesi Döne ve babası Şakir Polat’ın yaşadığı 60. Yıl Mahallesi 126 Sokak'ta bulunan evlerine taşındı.

Tek celsede boşanmak isteyen çiftten Y.M, 29 Ocak Çarşamba sabahı telefonla Sibel M’yi aradı. Telefonu açan Sibel’in annesi Döne P, kızının uyuduğunu ve uyanınca telefonla arattıracağını söyleyince Yunus M, telefonu kapattı. Bunun ardından Sibel M, kayınvalidesi Dilek M’ye SMS mesajı atarak, oğlunun kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

'ÇOCUKLARA HARÇLIK VERECEĞİM' DİYEREK DIŞARI ÇAĞIRDI

Kayınvalidesinden olumsuz bir durum olmadığını öğrenen öğrenen Sibel M, boşanma aşamasındaki kocası Y.M’yi, telefonla aradı. Yunus M’nin bir şey konuşmak istediğini ve çocuklara harçlık vereceğini söylemesi üzerine ise Sibel M, evlerinin önüne gelen Yunus M ile konuşmak için 2. kattaki evlerinden çıkarak binanın dış kapısını açtı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ KURŞUN YAĞDIRDI

Yunus M, kendisiyle konuşmaya gelen Sibel M’ye kapıyı açar açmaz kurşun yağdırdı. Mermilerden 6’sı vücuduna isabet eden Sibel M, Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Yunus M, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

"ÖLÜSÜ ÇIKSIN CEZAEVİNDEN"

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren gelini Sibel M’nin başında bekleyen kayınvalide Dilek M., oğluna tepki gösterdi. Gözyaşları arasında feryat eden Dilek M., "Çıkmasın, çıkmasın içeriden. İnşallah içeriden çıkamaz. Ölüsü çıksın cezaevinden" diye konuştu.

"SEVMEYE KIYAMADIĞIMIZ EVLATLARIMIZI BİRER BİRER ELİMİZDEN ALIYORLAR"

Sibel M’nin babası Şakir Polat başta damadı olmak üzere tüm kadına şiddet uygulayanlara tepki gösterdi. Kayın peder Özer M, "Bizim öpmeye, sevmeye kıyamadığımız evlatlarımızı birer birer elimizden alıyorlar. Artık lütfen bu dursun. Bu yavrular ne olacak şimdi. Evlatları yetiştirdik, büyüttük, şimdi yoğun bakımda. Yetkililerden artık kadına şiddet konusuna çare bulmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Acılı anne Döne P. ise, "Kızım konuşmak için, koridora indi, inmedi bağrışma, silah sesi duyduk. Baktım kızım vurulmuş. 6 kurşun yedi. Kızımın sağlık durumu hayati tehlikesini sürdürüyor" dedi.

Öte yandan, çiftin olan bitenden habersiz 9 yaşındaki oğlu Berke ve 4 yaşındaki Elif ise 2 gündür ayrı kaldıkları hastanedeki annelerine kavuşma umuduyla bekliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kadına şiddet silahlı saldırı

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