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Çocuklara sorumluluk bilincinin kazandırılması gelişimlerine katkı sağlar!

30.07.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarımızı yetiştirirken genellikle akvaryum içerisinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara sorumluluklar vermeyerek özgüven ve özyeterlilikle alakalı becerilerinin gelişmemesine neden oluyoruz.

Çocuklarda özgüven ve yapabilme duygusu açısından onlara yaşlarına uygun sorumlulukla vermek çok önemlidir. Burada dikkat etmemiz gerekenlerden biri hata toleransımızdır.

ÇOCUKLARDA GÖREV BİLİNCİ

Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, çocuklara sorumluluk bilincinin nasıl aşılanacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için anlattı.

Çocuklara bir görev verdikten sonra onlar o görevi layıkıyla yerine getirmekte zorlanabilirler ve bizler eğer o dönemde onlara yıkıcı eleştirilerde bulunur onların özgüvenlerini zedelersek ileride sorumluluk almaktan çekineceklerdir.


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