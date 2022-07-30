Çocuklara sorumluluk bilincinin kazandırılması gelişimlerine katkı sağlar!

Çocuklarda özgüven ve yapabilme duygusu açısından onlara yaşlarına uygun sorumlulukla vermek çok önemlidir. Burada dikkat etmemiz gerekenlerden biri hata toleransımızdır.

ÇOCUKLARDA GÖREV BİLİNCİ

Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, çocuklara sorumluluk bilincinin nasıl aşılanacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için anlattı.

Çocuklara bir görev verdikten sonra onlar o görevi layıkıyla yerine getirmekte zorlanabilirler ve bizler eğer o dönemde onlara yıkıcı eleştirilerde bulunur onların özgüvenlerini zedelersek ileride sorumluluk almaktan çekineceklerdir.



