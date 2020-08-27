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Çocuklara tuvalet eğitimi vermeyi kolaylaştıran ipuçları! Ebeveynler bunları uyguladığında...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocuğunuza tuvalet eğitimi vermenin zamanı geldi ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İşinizi kolaylaştıran ipuçları sayesinde çocuğunuz tuvaletinin geldiğini söyleyebilir. Bağımsızlaşmanın ilk ve önemli bir adımı olan tuvalet eğitimini, doğru zamanda ve çocuğunuza uygun uygulamalar ile yaparak yeni bir hayata başlayabilirsiniz.

Çocuklara tuvalet eğitimi vermeyi kolaylaştıran ipuçları! Ebeveynler bunları uyguladığında...

Bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine geçişte gerçekleşen sürece çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel olarak hazır olması çok önemli. Genellikle 18 ile 36 ay arasında beklenen eğitimi her çocuk aynı zamanda ve şekilde almayabilir.

ÇOCUĞUNUZUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır olduğunu bildirmek için size bazı mesajlar gönderir. Mesajlar şu şekildedir:

  • Lazımlık ya da klozeti merak etmesi,

  • Mimik ve sözleri ile tuvalete gitmesi gerektiğini belirtmesi,

  • Kakasını gizli gizli yapmaya çalışması,

  • Birkaç saat boyunca bezinin kuru kalması,

  • Altı ıslakken rahatsız olduğunu ifade etmesi,

  • Altının kuru ya da ıslak olduğunun farkındalığının olması,

  • Basit talimatları anlayabilmesi.

TUVALET EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ ADIMLARI

Tuvalet eğitimine nasıl başlayacağınız ve istikrarlı bir şekilde devam edip edemeyeceğiniz çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemli. Başlangıç olarak:

  • Lazımlığı sürekli banyoda ve çocuğunuzun ulaşabileceği bir yerde tutarak tuvalet kavramını anlamasını kolaylaştırabilirsiniz.

  • Yemekten sonra lazımlığı kullanması gerektiğini benimsetmeniz faydalı olur.

  • Eğlenceli kitap ve oyuncaklar, çocuğunuzun lazımlığa alışma sürecini kolaylaştırır. Külot, lazımlık, sifon, çiş ve kaka gibi tuvalete dair terimleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

  • Her gün aynı saatte bezini kirletiyorsa, bu saatlerde lazımlığa gitmesine yardımcı olabilirsiniz.

  • Çocuğunuz bezini kirletmeden size bildirdiğinde ya da lazımlık kullandığında, ona teşvik edici sözler söyleyebilir ya da oyuncak, meyve ve yiyecek verebilirsiniz.

  • Bezini çıkarıp takmayarak tuvalet eğitimine doğru ilerleyebilirsiniz.

    • TUVALET EĞİTİMİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

    • Çocuğunuza ısrar etmeden bezden külota geçişini sağlayabilirsiniz. Eğer bez konusunda ısrarcıysa, bezi tuvalette açarak lazımlığa oturmasına yardımcı olabilirsiniz.

    • Çocuğunuz yanında bir arkadaşı ya da oyuncağıyla tuvalete gitmek isterse, izin verip tuvalet seanslarını eğlenceli hale getirebilirsiniz.

    • Zaman zaman musluğu açarak çişini yapmayı kolaylaştırmayı denemelisiniz.

    • Çocuğunuz bir süre sonra klozeti kullanacağı için, çeşitli yöntemler ile klozet ve lazımlık arasındaki ilişkiyi kurmasını sağlayabilirsiniz. Lazımlığın içerisindeki çiş ya da kakayı tuvalete döktüğünüzü göstererek bağlantıyı kavramasına yardımcı olabilirsiniz.

    TUVALET EĞİTİMİNDE GECE SEANSI

    Tuvalet eğitimi tamamlanması zorunlu olan bir süreç. Alışkanlığı çocuğunuza gece kazandırmak için farklı bir yol izleyebilirsiniz.

    • Gündüz eğitimlerini tamamladıktan sonra gece tuvalet eğitimlerine başlayabilirsiniz.

    • Gündüz olduğu gibi gece de bezsiz yatırarak eğitim sürecini hızlandırabilirsiniz.

    • Gece 1-2 saatte bir çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz.

    • Alışkanlığı gece kazandırmak her zaman daha zor olur. Altına kaçırdığı zaman kızmayarak ve yumuşak bir ses tonuyla durumu açıklayarak süreci kolaylaştırabilirsiniz.
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