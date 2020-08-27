Çocuklara tuvalet eğitimi vermeyi kolaylaştıran ipuçları! Ebeveynler bunları uyguladığında...

Bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine geçişte gerçekleşen sürece çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel olarak hazır olması çok önemli. Genellikle 18 ile 36 ay arasında beklenen eğitimi her çocuk aynı zamanda ve şekilde almayabilir.
ÇOCUĞUNUZUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır olduğunu bildirmek için size bazı mesajlar gönderir. Mesajlar şu şekildedir:
Lazımlık ya da klozeti merak etmesi,
Mimik ve sözleri ile tuvalete gitmesi gerektiğini belirtmesi,
Kakasını gizli gizli yapmaya çalışması,
Birkaç saat boyunca bezinin kuru kalması,
Altı ıslakken rahatsız olduğunu ifade etmesi,
Altının kuru ya da ıslak olduğunun farkındalığının olması,
TUVALET EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ ADIMLARI
Tuvalet eğitimine nasıl başlayacağınız ve istikrarlı bir şekilde devam edip edemeyeceğiniz çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemli. Başlangıç olarak:
Lazımlığı sürekli banyoda ve çocuğunuzun ulaşabileceği bir yerde tutarak tuvalet kavramını anlamasını kolaylaştırabilirsiniz.
Yemekten sonra lazımlığı kullanması gerektiğini benimsetmeniz faydalı olur.
Eğlenceli kitap ve oyuncaklar, çocuğunuzun lazımlığa alışma sürecini kolaylaştırır. Külot, lazımlık, sifon, çiş ve kaka gibi tuvalete dair terimleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz.
Her gün aynı saatte bezini kirletiyorsa, bu saatlerde lazımlığa gitmesine yardımcı olabilirsiniz.
Çocuğunuz bezini kirletmeden size bildirdiğinde ya da lazımlık kullandığında, ona teşvik edici sözler söyleyebilir ya da oyuncak, meyve ve yiyecek verebilirsiniz.
TUVALET EĞİTİMİ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Çocuğunuza ısrar etmeden bezden külota geçişini sağlayabilirsiniz. Eğer bez konusunda ısrarcıysa, bezi tuvalette açarak lazımlığa oturmasına yardımcı olabilirsiniz.
Çocuğunuz yanında bir arkadaşı ya da oyuncağıyla tuvalete gitmek isterse, izin verip tuvalet seanslarını eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Zaman zaman musluğu açarak çişini yapmayı kolaylaştırmayı denemelisiniz.
TUVALET EĞİTİMİNDE GECE SEANSI
Tuvalet eğitimi tamamlanması zorunlu olan bir süreç. Alışkanlığı çocuğunuza gece kazandırmak için farklı bir yol izleyebilirsiniz.
Gündüz eğitimlerini tamamladıktan sonra gece tuvalet eğitimlerine başlayabilirsiniz.
Gündüz olduğu gibi gece de bezsiz yatırarak eğitim sürecini hızlandırabilirsiniz.
Gece 1-2 saatte bir çocuğunuzu kontrol edebilirsiniz.
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