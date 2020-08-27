Çocuklara tuvalet eğitimi vermeyi kolaylaştıran ipuçları! Ebeveynler bunları uyguladığında...

Bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine geçişte gerçekleşen sürece çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel olarak hazır olması çok önemli. Genellikle 18 ile 36 ay arasında beklenen eğitimi her çocuk aynı zamanda ve şekilde almayabilir.

ÇOCUĞUNUZUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır olduğunu bildirmek için size bazı mesajlar gönderir. Mesajlar şu şekildedir:

Lazımlık ya da klozeti merak etmesi,

Mimik ve sözleri ile tuvalete gitmesi gerektiğini belirtmesi,

Kakasını gizli gizli yapmaya çalışması,

Birkaç saat boyunca bezinin kuru kalması,

Altı ıslakken rahatsız olduğunu ifade etmesi,

Altının kuru ya da ıslak olduğunun farkındalığının olması,

Basit talimatları anlayabilmesi.

TUVALET EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ ADIMLARI

Tuvalet eğitimine nasıl başlayacağınız ve istikrarlı bir şekilde devam edip edemeyeceğiniz çocuğunuzun sağlığı açısından oldukça önemli. Başlangıç olarak: