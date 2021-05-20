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Çocuklarda bağırsak paraziti neden olur?

Elif Yaman Elif Yaman
20.05.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar yetişkin olana kadar birçok hastalık geçirebilir. Bunlardan biri de bağırsaklarda görülen parazitlerdir. Zaman içinde çocuğun yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlık, önlem alınmazsa tüm aile fertlerine bulaşabilmektedir.

Bağışıklığın güçlü olması, birçok hastalığı engelleyen önemli bir faktördür. Güçlü bir bağışıklığın yanında alınan hijyen önlemleri kişileri parazitlerden korur ve özellikle çocukların sağlıkla büyümelerini sağlar. Çocuklarda bağırsak parazitinin sebebi; En başta el yıkamama alışkanlığıdır. Sık el yıkamamak ya da meyve ve sebzelerin tam temizlenmeden yenmesi çocuklardaki bağırsak parazitlerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Amipler ya da giardialar sulardan en çok geçen parazitlerdir. Özellikle içilen suların temiz olmaması da bağırsak parazitine neden olmaktadır. İyi pişirilmemiş et ürünlerinden kıl kurdu ya da kancalı kurt bulaşmaktadır. Sucuk, salam gibi pişmemiş etlerden geçebilen bu parazitlere dikkat etmek gerekmektedir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bağırsak parazitleri çocuklarda; idrar kaçırma, davranış bozuklukları, ürtiker, kurdeşen dökme gibi, alerjik sorunlar, büyümeme gibi, geğirme, ağızda pis koku, sinir bozuklukları gibi sorunlara neden olur. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa parazitten şüphelenmek gerekir. Bağırsak parazitleri çocukta iştahsızlığa sebep olabilmektedir, bu durum da çocuğun sağlıklı gelişimini engellemektedir. Çocuk yemek yiyip kilo alamıyorsa, dışkısı ve ağzı pis kokuyorsa, sindirim sorunları sık sık yaşanıyorsa da bağırsak parazitleri düşünülmelidir.

PARAZİTLER AİLE FERTLERİNE BULAŞABİLİYOR

Tedavi modelleri parazitin tipine göre değişmektedir. Bazı durumlarda tüm aile tedavi edilmektedir. Aynı tuvaleti kullanan aile bireylerinin tedavi edilmesi, hastalığın önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Özellikle kıl kurtlarında evde kaç kişi yaşıyor ise hepsinin tedavi olması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise sadece çocuğun tedavi edilmesi yeterli olmaktadır. Parazitin cinsine göre doktor uygun ilaç verecektir.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

  • Amiplerden korunmak için hijyeninden emin olmadığınız içme suları 10 dakika kaynatılmalıdır.
    Sebze ve meyvelerin iyice yıkanması ve özellikle yeşillikleri sirkeli suda beklettikten sonra tüketilmesi gerekmektedir.
  • Pişmemiş et ürünleri, hayvansal ürünleri az miktarda tüketilmesi ve güvenlir bir yerden temin edilmesi büyük önem taşır.
  • Restoranlarda salata yerken ya da pişmemiş gıdaları tüketirken temizliğinden emin olunmalıdır.
  • Çocukların toplu halde yer aldığı kreş, okul gibi alanların tuvalet temizliğinden emin olunmalıdır.
  • Çocukların çamaşırları ve çarşafları yüksek ısıda yıkanmalı ve ütülenmelidir.
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