Çocuklarda bağırsak paraziti neden olur?

Bağışıklığın güçlü olması, birçok hastalığı engelleyen önemli bir faktördür. Güçlü bir bağışıklığın yanında alınan hijyen önlemleri kişileri parazitlerden korur ve özellikle çocukların sağlıkla büyümelerini sağlar. Çocuklarda bağırsak parazitinin sebebi; En başta el yıkamama alışkanlığıdır. Sık el yıkamamak ya da meyve ve sebzelerin tam temizlenmeden yenmesi çocuklardaki bağırsak parazitlerinin oluşmasına neden olmaktadır.

Amipler ya da giardialar sulardan en çok geçen parazitlerdir. Özellikle içilen suların temiz olmaması da bağırsak parazitine neden olmaktadır. İyi pişirilmemiş et ürünlerinden kıl kurdu ya da kancalı kurt bulaşmaktadır. Sucuk, salam gibi pişmemiş etlerden geçebilen bu parazitlere dikkat etmek gerekmektedir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Bağırsak parazitleri çocuklarda; idrar kaçırma, davranış bozuklukları, ürtiker, kurdeşen dökme gibi, alerjik sorunlar, büyümeme gibi, geğirme, ağızda pis koku, sinir bozuklukları gibi sorunlara neden olur. Çocuğunuzda bu belirtiler varsa parazitten şüphelenmek gerekir. Bağırsak parazitleri çocukta iştahsızlığa sebep olabilmektedir, bu durum da çocuğun sağlıklı gelişimini engellemektedir. Çocuk yemek yiyip kilo alamıyorsa, dışkısı ve ağzı pis kokuyorsa, sindirim sorunları sık sık yaşanıyorsa da bağırsak parazitleri düşünülmelidir.