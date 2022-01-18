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Çocuklarda bu belirtiler Dadı Dirseği habercisi olabilir!

18.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dirsekleri açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekilmesi ya da kollarından çekilerek sallamak gibi hareketler, çocuklarda ‘dadı dirseği’ adı verilen dirsek çıkıklarına yol açıyor. Dadı dirseğinin sık olarak 1-5 yaş grubu çocuklarda görüldüğünü belirten uzmanlar; dirsekte ani gelişen ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Çocuklarda bu belirtiler Dadı Dirseği habercisi olabilir!

Uzmanlar, ailelerde genellikle kırık şüphesi de uyandıran dirsek çıkığının röntgende teşhisinin oldukça zor olduğunu ve sakatlık bırakmaması için oldukça basit olan tedavisinde geç kalınmamasını tavsiye ediyor.

Daha çok 1-5 yaş grubu çocukların kollarından çekilmesi sonucu dirsek eklemlerinde görülen ve ‘dadı dirseği’ olarak adlandırılan sorun hakkında Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman önemli bilgiler ve ebeveynlere tavsiyeler paylaştı.

EN ÇOK 1-5 YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜYOR

Dirsek ekleminin çıkmasına ‘dadı dirseği’ adının verildiğini belirten Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Sorunun en sık görüldüğü yaş grubu 1-5 yaş aralığıdır. Bu yaş grubunda dirsek ekleminde ‘Radius’ başını yerinde tutan anüler ligamentin gelişimi tamamlanmadığı için dirsek eklemi çıkmaya meyilli oluyor.

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Özellikle dirsek açık ve düz pozisyondayken elin yukarı yönlü çekme hareketi ya da çocuğu kollarından çekilerek sallamak gibi hareketlerde gelişimini tamamlamamış olan bağ, Radius başı kemiğini yerinde tutamayacağı için çıkık oluşur.” dedi.

SADECE TECRÜBELİ HEKİMLER FARK EDEBİLİYOR

Bu tür durumlarda özellikle acil servise sık başvuru yapıldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Aile ve çocuk huzursuz ve tedirgin oluyor. Röntgen çekildiğinde bu yaşta kemikleşme tamamlanmadığı için çıkık tanısı konulamıyor. Tecrübeli hekimler bu durumda hemen dadı dirseği çıkığını aklına getirir. Basit bir yerine oturtma manevrası ile dirsek çıkığı yerine konulabiliyor. Takibinde çocuk eskisi gibi dirseğini kullanabiliyor.” dedi.

DİRSEK KIRIĞI İLE BENZERLİK VAR

Dadı dirseği çıkığının en sık dirsek kırıkları ile karıştırıldığını ifade eden Ortopedi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Bu yaş grubunda dirsek kırıkları da sık görülüyor. Hem dirsek kırığı hem de dadı dirseği çıkığı benzer bulgular veriyor. İki tanıyı ayırabilmek için mutlaka dirsek röntgen filmi çekilip ayrıntılı olarak değerlendirilmeli. Kırıkta kemik yapılardaki ayrılma bariz olarak saptanırken, dadı dirseği çıkığında röntgen normal görünür.” diye konuştu.

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BELİRTİLER VARSA İHMAL EDİLMEMELİ

Özellikle 2-5 yaş grubundaki çocukların ellerinden tutulup çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Numan Duman, “Bu durum sonrası çocukta ağrı, hareket kısıtlığı oluşursa akla dadı dirseği çıkığı gelmeli. Çok basit bir manevra ile dirsek yerine konulabilir. İhmal edilirse tanı ve tedavisinde gecikme olur ve dirseği yerine koymak güçleşir. Çoğu zaman da yerine konulamaz ve sakatlık bırakabilir.” ifadelerini kullandı.

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