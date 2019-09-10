Çocuklarda depresyona yol açan 5 neden

Uz. Klinik Psikolog Gözdem Özdem, çocuklarda depresyona yol açan nedenler ve çocukları depresyondan korumak için uygulanan oyun terapisi hakkında bilgi verdi.

Çocukluk çağı depresyonu; bebeklik dönemi, oyun dönemi ya da okul dönemi yaşanan dış etkilerin çocuğa yansıtılması sonucu yaşanan bir uyum sorunudur. Bunun yanında çocukluk çağında depresyon yaşayan çocuklarda yetişkinlik döneminde de yine depresif bir döneme girme, bipolar bozukluk tanısı alma ya da yeme bozukluğu gibi sorunların görülme olasılığı artmaktadır. Buna karşın dikkat dağınıklığı da çoğu zaman depresyon ile karıştırılabilir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının ruhsal sağlamlığını gözetmede çok dikkatli olmaları, bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarında en kısa zamanda uzman desteğine başvurmaları önerilmektedir.

BİRÇOK NEDENE BAĞLI OLARAK GELİŞEBİLİR

Çocukluk çağı depresyonu;

Kardeşin dünyaya gelmesi ile görülebilir. Çatışmalı aile ortamında görülebilir. Ebeveynlerin farkında olmadan çocuğun üzerinde kurduğu baskı depresyona neden olabilir. Davranışsal uyumsuzluk çocukluk çağı depresyonu nedeni olabilir. Anne – baba kaybı ya da ebeveynlerin boşanması çocuklarda depresyona neden olabilir.

YETİŞKİNLER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ, ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak çocukların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur. Yetişkinler için danışmanlık hizmeti almak ne ise, çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinler sorunları olduğunda bunu güvendikleri bir psikoterapist ile çözümleme sürecine girerler. Çocukların ise canlarını sıkan şeyleri fark edip, dile dökmeleri zordur çünkü kendilerini ifade etme yetenekleri henüz yetişkinler kadar gelişmemiştir. Oyun terapisi, çocuklara kendi düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını onların en doğal yoluyla yani oyunla ifade etme olanağını sağlamaktadır. Alanında uzman bir oyun terapisti, çocukların problemlerini anlar ve çözer, aynı zamanda onların baş etme becerilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eder.