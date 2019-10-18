KADIN

Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 18.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi veHisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve asabiyete dikkat

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi veHisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Çocuğunuzda dikkat dağınıklığı, ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet varsa sebebi geniz eti olabilir. Çocuklarda uykuda solunum problemine bağlı bu belirtiler çok fazla görülüyor, ancak geniz eti akla gelmediği için tedavide gecikmeler yaşanıyor. Temel olarak iki yolla problem oluşturur. Birincisi; çok büyüdüğünde mekanik olarak genizi kapatır ve tıkayıcı uyku apnesi denilen uykuda solunumun duraklamasına kadar varan ciddi problemler oluşturur. İkinci olarak; tıkayıcı özelliğinden bağımsız olmak üzere geniz eti mikroplarla istila edildiğinde mikropların büyümesine ortam hazırlar. Bu durum, geniz etinin yerleştiği bölüm tam bir kavşak olduğundan, üst ve alt solunum yollarında tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olur. Problemin uzun sürmesi sonucu çocuklarda uzun ve ince yüz yapısı, yüksek damak, üst çenenin öne doğru büyümesi, ağızın sürekli açık olması hali, bozuk dişler ve göz altlarında çöküklükle karakterize “adenoid yüz” denilen tipik bir yüz ifadesi ortaya çıkar. Bu çocuklar anneden babadan çok bir birlerine benzer, bu hastaların yüz görünümü çok tipiktir, kapıdan girerken tanımak mümkündür” dedi.

2

Geniz eti olan çocuklarda; tıkayıcı uyku apnesi, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece altına işeme, yutma ve konuşma bozukluğu, tat ve koku almada azalma, orta kulakta sıvı toplanması, işitmede azalma, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, orta kulak iltihabı, sinüzit, bademcik iltihabı, akciğer iltihabı gibi problemlerle karşılaşıldığını ifade eden Dr. Yıldırım, “KBB uzmanlarının sahip olduğu endoskop ile ağız içerisinden veya Fleksibil Endoskop ile burun içerisinden kolayca saptanabilir. Muayeneye uyum sağlamayan çocuklarda Lateral Nazofarenks grafisi ile de saptanabilir. Aktif enfeksiyon varlığında ilaç tedavisi ile tedavi ettikten sonra mutlaka endoskop ile tekrar kontrol edilmelidir. Büyük olanlar için kortizonlu burun damlaları denenebilir veya günübirlik ameliyat ile tedavi edilebilir” açıklamalarında bulundu.

(İHA)

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Yenidoğan bebeklerde boyun eğriliği geç teşhis edilirse...Yenidoğan bebeklerde boyun eğriliği geç teşhis edilirse...
Gizli hastalığı yıllar sonra ortaya çıktıGizli hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklarda dikkat dağınıklığı çocuklarda asabiyet

En Çok Okunan Haberler

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi!

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi!

Gizli hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı

Gizli hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı

Nedenleri arasında geç doğum yapmak bile var!

Nedenleri arasında geç doğum yapmak bile var!

Eşin telefonunu kurcalamak sadece kıskançlıktan değil!

Eşin telefonunu kurcalamak sadece kıskançlıktan değil!

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeklerde tortikollis (boyun eğriliği) tehlikesi

Yenidoğan bebeklerde boyun eğriliği geç teşhis edilirse...

Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?

Gizli hastalığı yıllar sonra ortaya çıktı

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Doğum yapan kadınların beyinleri daha genç

'Uykusuz geceler geçiriyorum' diye üzülmeyin, çünkü...

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Bir kötü haber daha! Bir kez daha düşünüceksiniz

Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın

Ağzınızdaki bakterileri çocuğunuza bulaştırmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.