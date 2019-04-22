Çocuklarda diş çürükleri nasıl önlenir? Diş çürüklerini önlemek için ne yapmalı?

Bebek doğduğunda ağız ortamı çürük yapıcı bakteriler içermese de ebeveynin kaşık, emzik, biberon gibi araçları kendi ağzıyla temasta bulundurduktan sonra çocuğu beslemesi bu çürük yapıcı mikroorganizmaların bebeğe aktarılmasına sebebiyet vermektedir. Bebeğe bakan anne baba dışındaki kişiler de aynı sebeple buna aracılık edebilir. Aile ve ebeveynler bu konuda dikkatli olmalıdır. İlk süt dişlerinden itibaren bebeklerin dişleri özel fırçalar veya gazlı bez parçaları ile temizlenmelidir. Biberonun üzerine tatlı sürümü, ballı emzikler veya tahin pekmeze batırılmış biberon gibi uygulamalar çocukların tatlı gıdalarla uykuya geçişine ve çocukta biberon çürüğü oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Bu nedenle anne ve babaya bu konuda önemli görev düşmektedir. Çocuğun bakımını üstlenecek ebeveyn ya da bakıcı mutlaka diş sağlığı kontrollerini düzenli yaptırmalı ve tedavi gerektiren problemler aksatılmamalıdır.

BEBEĞİN BESLENME ÜRÜNLERİNİ DİĞER GEREÇLERDEN AYRI TUTUN

Yere düşen emziklerin temizlenmemesi ve ya temizlemek maksadıyla ağza sokulup tekrar bebeğe verilmesi ya da koruyucu amaçla yapılan mama sıcaklık kontrolleri ne kadar masum gözükseler de çürük bakterilerini bebeğe nakletmenin yolları arasındadır. Ortak diş fırçası, diş macunu kullanımı da bunlar arasında yer almaktadır. Aynı çatal, bardağı kullanmak da bulaşma sebepleri arasındadır. Bebeğin beslenmesinde kullanılan gereçlerin diğer aile bireylerinin kullandığı gereçlerden ayrı tutulması büyük önem taşımaktadır.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN SÜT, YOĞURT, PEYNİR!

Kendinizi ve bebeğinizi diş çürüklerinden korumak için bu önerilere kulak verin:

Şekerli gıdalar tüketildikten sonra mutlaka su içilmeli ya da ağız bol su ile çalkalanmalıdır.

Diş çürüklerini önlemek için süt, yoğurt, peynir gibi besinler tüketilmelidir.

Gazlı içecekler diş minelerini aşındırabileceğinden tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Diş fırçası 2-3 ayda bir değiştirilmelidir.

Ağrıyan dişe alkol, kolonya basılmamalı, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.