Çocuklarda diş eti şişmesi neden olur? Diş eti şişmesi tedavisi için ne yapmalı?

“Çocuklarda diş eti şişmesi, her zaman için masum olmayabilir. Bu şişmeler, farklı hastalıkların belirtisi olarak kendini gösterebilir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy Pedodonti Bölümü’nden Dr. Hilal Sillelioğlu, ebeveynleri uyardı.

Çocuklarda diş eti hastalıklarına çok sık rastlanılma­dığı ve görülme sıklığının çocukluktan erişkin döneme doğru arttığı bilinmektedir. Çocuklarda diş eti sağlığını etkileyen faktörler; ağız hijyeninin kötü olması, çürük, yetersiz beslenme, sistemik çocukluk hastalıkları, vitamin eksikliği, hormonal bozukluklar ve kronik sistemik hastalıklar olarak sıralanabilir. Çocukluk döneminde ağız bakımına dikkat edilmesi, siste­mik hastalıklar sırasında ağız içi tedavilerinin ihmal edilmeden yapılması, problemleri önlemek bakımından önemlidir.

DİŞ ETİ ŞİŞLİĞİNİN TEMEL SEBEBİ KÖTÜ AĞIZ BAKIMI VE KÖTÜ BESLENME!



İlk süt dişleri 6. ayda çıkmaya başlar ve bu süreçte diş etinde yer alan yumuşak dokularda sıvı birikmesi sonucunda diş eti şişmesi ortaya çıkar. Bu sorun genel olarak, çoğu çocukta görülür. Çocuklarda dişlerin sürme döneminde diş eti şişmesi en çok süt dişlerinde olur. Diş eti şişmesi ağrılı ve acılı bir süreç olduğu için, uyku ve yeme problemlerine sebep olur. Diş eti şişmesi her zaman için masum olmayabilir, farklı hastalıkların bir belirtisi olarak kendini gösterebilir. Diş eti şişliğinin temel sebebi, genel olarak kötü ve sağlıksız bir şekilde beslenmedir. Sağlıksız besinlerin çok tüketilmesi ve sonrasında dişlerin herhangi bir şekilde temizlenmemesi sonucunda çocuklarda diş eti şişmesi meydana gelir. Özellikle çocukların, küçük yaşlardan itibaren severek tükettiği asitli içecekler ve şekerli yiyecekler, diş çürüğü yanında diş etinin zarar görmesine, sağlıklı ve güçlü yapısının zayıflamasına sebep olur. Diş eti iltihabı, şişlik veya ağrı şeklinde ortaya çıkar. Çocuklarda diş eti sağlığı için dengeli ve sağlıklı beslenme çok önemlidir Özellikle C vitamini eksikliği ciddi diş eti sorunlarına sebep olabilmektedir. Diş eti şişmesinin ortaya çıkmasının diğer bir sebebi de, ağızda yer alan bakteri ve virüslerin çoğalmasıdır. Bunun en büyük nedeni ise, çocukların özellikle kreşe başladığı süreçte ellerini sürekli ağzına götürmeleridir. Elleriyle birçok farklı ve kirli yüzeye dokunduktan sonra, ellerini ağızlarına götürdüklerinde tüm mikroplar diş etine bulaşır. Bu durum da ilerleyen zamanlarda diş eti şişmesi olarak ortaya çıkar.