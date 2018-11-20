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Çocuklarda diş eti şişmesi neden olur? Diş eti şişmesi tedavisi için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Diş eti şişmesi farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bu sebeple diş eti sağlığını etkileyen faktörlerin üzerinde durulması oldukça önem taşımaktadır. Yetersiz beslenmeden, kronik sistematik hastalıklara kadar farkında olunmayan pek çok hastalığın belirtisi olan diş eti şişmesinin takip edilmesi özellikle çocukların sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Süt dişleri sürmeye başladığından itibaren diş temizliğinin önemle takip edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, bakın neler öneriyor.

Çocuklarda diş eti şişmesi neden olur? Diş eti şişmesi tedavisi için ne yapmalı?

“Çocuklarda diş eti şişmesi, her zaman için masum olmayabilir. Bu şişmeler, farklı hastalıkların belirtisi olarak kendini gösterebilir” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Mecidiyeköy Pedodonti Bölümü’nden Dr. Hilal Sillelioğlu, ebeveynleri uyardı.

Çocuklarda diş eti hastalıklarına çok sık rastlanılma­dığı ve görülme sıklığının çocukluktan erişkin döneme doğru arttığı bilinmektedir. Çocuklarda diş eti sağlığını etkileyen faktörler; ağız hijyeninin kötü olması, çürük, yetersiz beslenme, sistemik çocukluk hastalıkları, vitamin eksikliği, hormonal bozukluklar ve kronik sistemik hastalıklar olarak sıralanabilir. Çocukluk döneminde ağız bakımına dikkat edilmesi, siste­mik hastalıklar sırasında ağız içi tedavilerinin ihmal edilmeden yapılması, problemleri önlemek bakımından önemlidir.

DİŞ ETİ ŞİŞLİĞİNİN TEMEL SEBEBİ KÖTÜ AĞIZ BAKIMI VE KÖTÜ BESLENME!

İlk süt dişleri 6. ayda çıkmaya başlar ve bu süreçte diş etinde yer alan yumuşak dokularda sıvı birikmesi sonucunda diş eti şişmesi ortaya çıkar. Bu sorun genel olarak, çoğu çocukta görülür. Çocuklarda dişlerin sürme döneminde diş eti şişmesi en çok süt dişlerinde olur. Diş eti şişmesi ağrılı ve acılı bir süreç olduğu için, uyku ve yeme problemlerine sebep olur. Diş eti şişmesi her zaman için masum olmayabilir, farklı hastalıkların bir belirtisi olarak kendini gösterebilir. Diş eti şişliğinin temel sebebi, genel olarak kötü ve sağlıksız bir şekilde beslenmedir. Sağlıksız besinlerin çok tüketilmesi ve sonrasında dişlerin herhangi bir şekilde temizlenmemesi sonucunda çocuklarda diş eti şişmesi meydana gelir. Özellikle çocukların, küçük yaşlardan itibaren severek tükettiği asitli içecekler ve şekerli yiyecekler, diş çürüğü yanında diş etinin zarar görmesine, sağlıklı ve güçlü yapısının zayıflamasına sebep olur. Diş eti iltihabı, şişlik veya ağrı şeklinde ortaya çıkar. Çocuklarda diş eti sağlığı için dengeli ve sağlıklı beslenme çok önemlidir Özellikle C vitamini eksikliği ciddi diş eti sorunlarına sebep olabilmektedir. Diş eti şişmesinin ortaya çıkmasının diğer bir sebebi de, ağızda yer alan bakteri ve virüslerin çoğalmasıdır. Bunun en büyük nedeni ise, çocukların özellikle kreşe başladığı süreçte ellerini sürekli ağzına götürmeleridir. Elleriyle birçok farklı ve kirli yüzeye dokunduktan sonra, ellerini ağızlarına götürdüklerinde tüm mikroplar diş etine bulaşır. Bu durum da ilerleyen zamanlarda diş eti şişmesi olarak ortaya çıkar.

BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR!

Çocuklarda meydana gelen diş eti şişmesi bazen ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak görülür. Örneğin, önemli kan hastalıklarının belirtileri arasında diş eti kanaması ve şişliği yer alır. Yine bazı ilaçların kullanımı diş eti şişmelerine neden olabilir. Çocuğun buluğ çağına girdiğinde vücudunda ortaya çıkan hormonal değişiklikler dahi bölgesel diş eti büyümelerine sebep olabilir. Diş eti kızarıklığı ve/veya şişliği fark edildiğinde, çocuk mutlaka bir pedodonti uzmanına götürülmelidir. Gerekli ağız ve diş tedavileri yapıldıktan sonra tablo mutlaka takip edilmeli ve şikayetlerin devam etmesi halinde aile, sistemik bir hastalığın varlığını araştırmak için bir pediatri doktoruna başvurulmalıdır.

'SÜT DİŞLERİ SÜRMEYE BAŞLADIĞINDA ÇOCUKLARDA DİŞ TEMİZLİĞİNE BAŞLANMALI'

Günümüzde aileler diş temizliğinin, çocuklar okul çağına gelinceye kadar veya kendi dişini fırçalayacak kadar büyüdüğü zaman yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle çocukların diş eti bakımı, genelde ihmal edilmekte ve gerektiği kadar önemsenmemektedir. Çocukların süt dişleri sürmeye başladığında ağız ve diş temizliğine de başlanmalıdır, ebeveyn tarafından yapılacak bu temizlik işlemi için diş fırçaları, parmak fırçaları, diş temizleme mendilleri ve 0-3 yaş arasında güvenle kullanılabilecek bitkisel diş macunları mevcuttur. Çocukların 3 yaş civarında kendilerinin dişlerini fırçalamasına izin verilerek ağız bakımına ve diş temizliğine alıştırılması gerekir. Ancak 6-7 yaş civarına kadar çocuğun kendisinin fırçalamasının yeterli temizlemeyi sağladığı yanılgısına düşmemek gerekir. Ağız ve diş temizliğinin mutlaka ebeveyn sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar ancak, ayakkabı bağcıklarını bağlamak gibi yeterli el becerisine sahip olduktan sonra diş fırçalamayı etkili yapabilmeye başladıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

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