Çocuklarda görme bozukluğu belirtileri neler?

Okurken satırları kaydırıyor veya sürekli parmakla takip ediyor… Okurken veya yazarken kısa sürede dikkati dağılıyor… Harflere çok yakın bakıyor… İlkokula yeni başlayan çocuklarda oldukça sık görülen bu tür davranışlar ebeveynler tarafından ‘okuma-yazmayı’ yeni öğrendiği için doğal bir durum olarak karşılanabiliyor. Ancak dikkat! Bu alışkanlıkların altında, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi ‘görme bozukluğu’ yatıyor olabilir! Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş, “Geç tanı gecikmiş tedavi demektir” uyarısında bulunarak, “Erken teşhis sayesinde görme bozukluklarının gözlük ile düzeltilmesi, görmenin hızlı öğrenildiği 8-9 yaş öncesi çocuklarda görme keskinliğinin artışını sağlıyor. Tedavide geç kalındığında ise görme tembelliği kalıcı hale dönüşebiliyor. Görme bozukluğunun erken tanısı için çocuklar hiçbir yakınmaları olmasa dahi doğumdan sonraki ilk 6 ay-1 yaş aralığında, 3. ve 6. yaşta mutlaka göz muayenesinden geçmeli. Ayrıca göz bozukluğuna işaret eden yakınmalarda zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır” diyor.

MİYOPİ GÖRÜLME YAŞI DÜŞTÜ

Prof. Dr. Özgül Altıntaş pandemi döneminde ‘basit miyopi’ olarak adlandırılan uzağı net görememe sorunun başlangıç yaşının ortaokuldan ilkokul öncesi döneme düştüğü uyarısında bulunarak, “Bunun nedeni ise pandemi sürecinde çocukların saatler boyunca ve çok yakından ekrana bakmalarıdır. Miyopi başladıktan sonra 20-25 yaşına kadar artar ve kişinin gözlük numarası büyür. Miyopinin erken yaşta başlaması finalde daha büyük numara ile sonuçlanır. Miyopide numara arttıkça retina (gözün sinir katmanı) sorunlarını beraberinde getirir. Miyopinin yanı sıra çok yakından uzun süreli ekran kullanımı çocuklarda gözlerde kayma, genellikle de içe kayma sıklığını da artırdı. Bu tür görme problemlerini önlemenin en etkili yolu ise doğru yakın çalışma kuralların uymaktır” diyor.

HER 25 DAKİKADA BİR MOLA ŞART

Prof. Dr. Özgül Altıntaş, çocuklarda görme bozukluğu oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

21 cm’den küçük ekranlara en az 25-30 cm uzaktan, büyük ekranlara da 50-60 cm uzaktan bakmalı.

Her 25 dakikada bir, 1-2 dakika kısa molalar vermeli ve bakışlarını uzağa yöneltmeli. Kısa molalarda ekranlı başka bir cihaz kullanmamalı.

İki kısa mola sonrasında biraz daha uzun mola daha etkili olacaktır. Tercihen dış mekan aktiviteleri yapması sağlanmalı.

Haftada en az 10-14 saat, güneş ışığının yeryüzüne dik gelmediği saatlerde dış mekanda zaman geçirmeli. Güneş ışığının violet dalga boyunun miyopiye gidişi azalttığı iddia edilse de, dış mekanda zaman geçirirken ekranlardan uzaklaştıkları için faydalı olabilir.

GÖRME BOZUKLUĞUNUN 8 ÖNEMLİ SİNYALİ

Aşağıda yer alan belirtilerde çocuğunuzun göz muayenesinden geçmesi, tedaviden başarılı sonuç alınmasında önemli bir rol üstleniyor.