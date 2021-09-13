Çocuklarda görme bozukluğu belirtileri neler?

Okurken satırları kaydırıyor veya sürekli parmakla takip ediyor… Okurken veya yazarken kısa sürede dikkati dağılıyor… Harflere çok yakın bakıyor… İlkokula yeni başlayan çocuklarda oldukça sık görülen bu tür davranışlar ebeveynler tarafından ‘okuma-yazmayı’ yeni öğrendiği için doğal bir durum olarak karşılanabiliyor. Ancak dikkat! Bu alışkanlıkların altında, miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi ‘görme bozukluğu’ yatıyor olabilir! Acıbadem Maslak Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgül Altıntaş, “Geç tanı gecikmiş tedavi demektir” uyarısında bulunarak, “Erken teşhis sayesinde görme bozukluklarının gözlük ile düzeltilmesi, görmenin hızlı öğrenildiği 8-9 yaş öncesi çocuklarda görme keskinliğinin artışını sağlıyor. Tedavide geç kalındığında ise görme tembelliği kalıcı hale dönüşebiliyor. Görme bozukluğunun erken tanısı için çocuklar hiçbir yakınmaları olmasa dahi doğumdan sonraki ilk 6 ay-1 yaş aralığında, 3. ve 6. yaşta mutlaka göz muayenesinden geçmeli. Ayrıca göz bozukluğuna işaret eden yakınmalarda zaman kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır” diyor.
Prof. Dr. Özgül Altıntaş pandemi döneminde ‘basit miyopi’ olarak adlandırılan uzağı net görememe sorunun başlangıç yaşının ortaokuldan ilkokul öncesi döneme düştüğü uyarısında bulunarak, “Bunun nedeni ise pandemi sürecinde çocukların saatler boyunca ve çok yakından ekrana bakmalarıdır. Miyopi başladıktan sonra 20-25 yaşına kadar artar ve kişinin gözlük numarası büyür. Miyopinin erken yaşta başlaması finalde daha büyük numara ile sonuçlanır. Miyopide numara arttıkça retina (gözün sinir katmanı) sorunlarını beraberinde getirir. Miyopinin yanı sıra çok yakından uzun süreli ekran kullanımı çocuklarda gözlerde kayma, genellikle de içe kayma sıklığını da artırdı. Bu tür görme problemlerini önlemenin en etkili yolu ise doğru yakın çalışma kuralların uymaktır” diyor.
Prof. Dr. Özgül Altıntaş, çocuklarda görme bozukluğu oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor:
Aşağıda yer alan belirtilerde çocuğunuzun göz muayenesinden geçmesi, tedaviden başarılı sonuç alınmasında önemli bir rol üstleniyor.
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