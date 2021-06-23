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Çocuklarda güneş çarpması belirtileri nelerdir? 8 adımda güneş çarpmasından korunun

23.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneş çarpması yetişkinlerden çok çocukların başına gelen bir sorundur. Küçük yaştaki çocuklar için sağlığı tehdit eden durumlara yol açabilen güneş çarpması, yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken konulardandır.

Çocuklarda güneş çarpması belirtileri nelerdir? 8 adımda güneş çarpmasından korunun

Güneş çarpmasının daha çok bebeklerde ve çocuklarda görüldüğünü söyleyen Acıbadem Bakırköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, "Yüksek derece sıcaklarda uzun süre güneş altında kalmak vücut sıcaklığının anormal derecede yükselmesine bağlı olarak kalıcı tahribata, hatta ölüme yol açabilecek ciddi bir durumdur” uyarısında bulunuyor.

GÜNEŞ ÇARPMASI BELİRTİLERE DİKKAT!

Güneş çarpması; kuru, kızarık ve sıcak bir cilt, 39-40 dereceyi aşan yüksek ateş, halsizlik, uyuma isteği, bulantı, kusma, baş ağrısı, çarpıntı, kalbin hızlı atması, hızlı solunum, ağızda ve dudaklarda kuruluk, gözyaşında azalma ve bilinç kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki, bu durum neden özellikle bebek ve çocuklarda daha fazla görülüyor? Bebeklerin sıcağa uyumlarını sağlayan vücut soğutma mekanizmalarının daha az geliştiğini belirten Dr. Kamuran Mutluay, “Bebekler daha az terledikleri için vücutlarını yetişkinler kadar soğutamazlar. Susadıklarında da bunu ifade edemezler. Çocuklar da kendilerini oyuna kaptırıp güneşin etkilerini hissedemeyebilirler” diyor.

ANNE BABALARA ÖNERİLER

Anne babaların çocuklarını güneş çarpmasından korumak için dikkat etmeleri gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Kamuran Mutluay, önerilerini şöyle sıralıyor:

  • Çocuklarınızı 10.00-16.00 saatleri arasında açık hava aktivitelerinden ve egzersizden uzak tutun.
  • Güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce bebekler için 50+ koruma faktörlü, çocuklar için 30+ koruma faktörlü güneş kremi kullanın, 2-3 saat aralıklarla tekrarlayın.
  • Baş bölgesini korumak için geniş kenarlıklı şapkalar ve güneş gözlüğü kullanın.
  • Güneşten korunmak için tente veya şemsiye yerine ağaç gölgesini tercih edin.
  • Her fırsatta su içirin, susamasını veya istemesini beklemeyin.
  • Sık sık duş aldırın.
  • Asla araçta bırakmayın. Araç içi sıcaklık bir saat içinde bile hayati tehlike yaratabilir.
  • İnce, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih edin.

BİLİNCİ KAPALIYSA ACİL YARDIM ÇAĞIRIN

Güneş çarpmasından şüphelenilen bir durumda, öncelikle çocuğu serin ve gölge bir yere alarak fazla kıyafetlerinin çıkartılması gerektiğini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Mutluay, yapılması gerekenleri “Mümkünse ılık bir duş yaptırın. Eğer duş yaptıramıyorsanız baş, koltuk altı ve kasık bölgesine soğuk su ile ıslatılmış bez koyun. Bilinci açık ise sıvı verin. Bilinci açık değilse veya durumunda hızlı bir düzelme görmüyorsanız, kusma ihtimaline karşı yan yatırıp acil tıbbi yardım çağırın” diye özetliyor.

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