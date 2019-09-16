Çocuklarda kamburluğu önlemenin 5 altın kuralı

Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi Omurga Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, kifoz ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

KAMBURLUK YAPISAL YA DA DURUŞ KAYNAKLI OLABİLİR

Normal bir omurgada, omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde “torakal kifoz” adı verilen ılımlı bir yuvarlaklaşma ve bel bölgesinde ise “lomber lordoz” denilen bunun tersi bir eğrilik mevcuttur. Omurganın anatomik yapısına göre gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu iki eğrilik gereklidir. Normal bir sırt 1 ve 12’inci omurlar arasında yer alır, 15 ile 45 derece arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki yuvarlaklaşma 45 derecenin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır ve postural veya yapısal olarak sınıflandırılır.

DURUŞ BOZUKLUĞU BEL FITIĞINA ZEMİN HAZIRLAR

Günümüzde bilgi çağının bir sonucu olarak çocuklar oyunlar ve sportif aktivitelerden çok masa, bilgisayar ve tablet başında vakit geçirmektedir. Sedanter yaşam spora engel teşkil ettiği için çocukların fizik kondisyonları düşmekte, vaktin büyük çoğunluğu kötü oturuş ve yatış pozisyonlarında geçirildiği için de omurga anatomisi olumsuz etkilenmektedir. Bunun yanında okul çağındaki çocuklarda da ağır okul çantası taşımanın kamburluğa sebep olduğuna dair bir kanıt bulunmasa da bunlar omurga sağlığı için uygun değildir. Omurga üzerine binen yük, çocukluk ve ergenlik döneminde, bel, sırt ağrısına ve daha ileri yaşlarda da bel ağrısı ve bel fıtığı gibi durumların gelişmesine zemin hazırlamaktadır.