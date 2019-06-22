Çocuklarda ’kırmızı‘ alarm! El ayak ağız hastalığına karşı 5 önlem

Virüs enfekte kişilerin tükürük ve burun akıntısı içinde, vücudundaki kabarcıkların içindeki sıvıda ve gaytada bulunup kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hijyene dikkat edin. Hastanın çatal, kaşık, tabak ve havlusunu kullanmayın.

Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor. Hastalık 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşse de, hastalık şüphesi durumunda mutlaka çocuk hekimine başvurulmalı. Gereken hastalarda ateş düşürücü, ağrı kesici, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımını öneriyoruz. Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda da gerekli sıvı ve beslenme desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor diyen Dr. Rahmi Tuna Tekin, hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu belirterek o önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

YAKIN TEMASTAN KAÇINMAK

Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu hastalık, solunum yoluyla da yayılım gösterebiliyor. Bu nedenle çocuğunuza hasta ile yakın temastan ve sarılmaktan kaçınmasını anlabileceği bir üslupla öğretin. Çocuğunuz hasta olmuşsa bir hafta evde istirahat ettirin ve kalabalık artamlardan uzak tutun.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA DİKKATLİ OLMAK

Özellikle bebek bezi değiştirme alanları gibi ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna dikkat edin. Bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Her mikrobik hastalıkta olduğu gibi bir mikrobun vücudumuzda hastalık yapması için bağışıklık sistemimizi geçmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızın en temel ögesi dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçmektedir“ diyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Ateş

Halsizlik

İştahsızlık

Ağız içerisinde veya ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen, içerisinde sıvı bulunan, rengi çoğunlukla kırmızı olan döküntüler

Ağızda ağrı

Ellerde ve ayaklarda batma ve kaşıntı

