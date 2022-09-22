Çocuklarda sağ ve sol beyni geliştiren öneriler!

Eğitim sistemimiz ağırlıklı olarak sol beynimizi geliştiriyor. İyi bir eğitim ve öğretim hayatı ve potansiyelimizi en iyi şekilde açığa çıkartabilmemiz için iki beynimizi de geliştirerek öğrenme süreci içine katmamız gerekiyor. Eğitim Uzmanı Abdülkadir Özbek, çocuklarda sağ ve sol beyni geliştiren eylemler hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

SAĞ BEYİN İÇİN...

Sağ beyinle ilgili işlevleri geliştirmek için özellikle bir sanat dalıyla ilgilenmek, bir müzik aleti çalmaya çalışmak, hayal gücümüzü besleyecek kaynaklardan faydalanmak büyük önem taşımaktadır.



