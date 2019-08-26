Çocuklarda sıcak çarpmasına karşı 8 önemli kural

Çocuklar güneşli günlerde deniz ile havuzun keyfini çıkarmak, park ve bahçede koşup oynamak için günün büyük bir bölümünü dışarıda geçirmek istiyorlar. Ancak dikkat! Çünkü güneş ışınları, sıcak ve nem pek çok sağlık problemlerine davetiye çıkarabiliyor. Sıcak çarpması, bunlardan belki de en tehlikelisi. Geç kalındığında organlarda zedelenme gibi kalıcı hasarlar oluşturabilen, hatta hayatı tehdit edebilen sıcak çarpması özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda büyük risk oluşturuyor. Bunun nedeni ise bebeklerde yardım isteme yeteneğinin olmaması ve erişkinlerle kıyaslandığında vücut kütle oranına göre daha büyük bir yüzey alanına sahip oldukları için buharlaşmayla daha çok su kaybetmeleri. Peki ebeveynler çocukları güneşin zararlı ışınlarından korumak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? KIYAFETLERİ PAMUKLU VE AÇIK RENKLİ OLSUN Açık renkli bol kıyafetler, koruyucu uzun kollu tişörtler giydirin. Kıyafetleri pamuklu olmalı, sentetik içermemeli. Bunların yanı sıra güneşin etkisini önlemek için şapkasız sokağa çıkarmayın. Geniş kenarlıklı ve açık renk şapkaları tercih edin.

Öğle saatlerinde güneş altında kalmasın

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10:00 -16:00 saatleri arasında dış ortam aktivitelerinden ve egzersizden kaçının. Özellikle 10:00-14:00 saatleri arasında bebekler güneşten uzak tutulmalı, dışarı çıkmak gerekiyorsa koruyucu giysiler kullanılmalı.

KORUYUCU KREMİ 2-3 SAATTE BİR TEKRARLAYIN Dr. Fevziye Gül Özkaya çocuklarda koruma faktörü en az 30 olan (30-50 arası) güneş koruyucu krem kullanılması gerektiğini hatırlatarak, “Bebeklerin cildi daha geçirgen olabildiği için alerjik reaksiyon ve tahrişlerden korumak amacıyla kimyasal güneş kremleri yerine fiziksel filtre içeren ürünler daha uygundur. Kremi güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürmeye dikkat edin. Özellikle 10:00-16:00 saatleri arasında her 2-3 saatte bir yenileyin, havuza ve denize girdikten sonra zamanı dikkate almaksızın tekrar sürün” diyor. GÖLGEDE BİLE OLSA KORUYUN Şemsiye altında olsalar da ışınlar plajda kumlardan, ayrıca deniz ve havuzda sudan yansıyarak çocukların zararlı ışınlara maruz kalmalarına yol açabiliyorlar. Kapalı havalarda güneşi görmesek bile zararlı UV ışınları bulutlardan süzülebiliyor, bu nedenle gölgede olsa dahi güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin. 6 AYDAN KÜÇÜKSE KORUYUCU SÜRMEYİN FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) altı aydan küçük bebeklere güneşten koruyucu krem kullanımını önermiyor. Bunun nedeni ise bebeklerin ciltlerinin koruyucuların içindeki aktif bileşenleri kolaylıkla absorbe edebilmesi. Bunun yerine, koruyucu elbise giydirmeniz ve gölgelikli bebek arabasıyla gölgede korumanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Bol bol su içirin

Bol bol su içirmeyi asla ihmal etmeyin. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, sıcak havalarda sık banyo ve ılık duş yaptırmanız. Bu durum bebeklerin serinlemesine ve rahatlamasına yardımcı oluyor.

Kapalı mekanları sık sık havalandırın

Kapalı mekanları düzenli olarak havalandırmayı alışkanlık haline getirin. Yüksek ısı ve nem nedeniyle evde klima kullanmanız da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli noktayı oluşturuyor.