Çocuklarda sık görülen 4 ortopedik hastalık

DÜZ TABANLIK

Düz tabanlık ya da taban düşüklüğü çocuklarda sık rastlanan bir sorun. Ayağın iç taraftaki kavisin normalden daha az ya da hiç olmaması düztabanlığa işaret ediyor. Sağlıklı bir çocukta 3 yaş civarı bu kavis ortaya çıkarken, bu kavisin oluşması 10-11 yaşına kadar da uzayabiliyor. Esnek düz tabanlıkta çoğunlukla tedavi gerekmezken, sert düztabanlıkta nedene göre tedavi uygulanıyor. Çocuğunuzda düz tabanlık olup olmadığını basitçe gözlemleyebilirsiniz; bunun için çocuğunuz ayakta her 2 ayağının üzerine basarken, dizden altı ve ayakları çıplakken inceleyin. İç taraftaki kavisin olmaması düztabanlık açısından anlamlı. Yine çocuğun ayaklarına arkadan bakıldığında normal bir ayakta sadece serçe parmaklar görüleceğinden, birden fazla parmağın görülmesi durumunda da mutlaka hekime başvurun.

KALÇA ÇIKIĞI

Kalça gelişim geriliği denilen displazi, her 100 yeni doğan bebeğin 1’inde görüldüğü gibi,çıkık ya da yarı çıkık her 1000 yenidoğanın 1’inde görülüyor. Erken tanı kritik önem taşıyor, aksi halde tedavi geciktiğinde sakatlığa neden olabiliyor. Bacaklardaki boğumlarda asimetri olması, bir bacakta kısalık olması ya da kalçanın yana doğru açılmasındaki azlık önemli bulgular arasında yer alıyor. Bebeğinizi alt tarafı çıplakken, kalçaları uyluk ve gövde arasında 90 derecelik açı olacak şekilde bükün ve sonrasında her iki yana doğru açın. İki taraf arasında açılma farkı olması durumunda hekime başvurun.