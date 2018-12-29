Çocukları İngilizce öğrenirken anneleri bez torba dikiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerin belirli satış noktalarından ücretli temin edilecek olması dolayısıyla anneler ve merkez yöneticileri bu konuya dikkati çekmek için kantinde dikiş makineleriyle atölye oluşturdu.

Akademik ve sanatsal birçok etkinliğe imza attıklarını belirten Çağlar, kent kültürüne katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Çağlar, kursiyerlere sadece ders vermediklerini, çeşitli etkinliklerle onları geliştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Annelerin, küçük çocuklarını ders bitene kadar beklediklerini gördük. Onun için boş zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için böyle bir etkinliğe imza attık. Çevre bilincine dikkati çekmek için annelerimizle böyle bir proje yapmaya karar verdik. İnşallah buradan güzel sonuçlar alacağız. Bundan sonra annelerin alışverişlerde bez torba kullanmalarına vesile olmak istiyoruz."

- "Bez torbaları çevremizdekilere dağıtacağız"

Safiye Özey, oğlunun İngilizce eğitimi aldığını belirterek, "Çocuklarımızı beklerken boş zamanımızı değerlendirmek için bir proje başlattık. Doğaya katkıda bulunmak için bez torbaları geçmişte olduğu gibi günümüze taşımaya karar verdik. Elimizden geldiği kadar burada oluşturduğumuz atölyede ürettiğimiz bez torbaları çevremizdekilere dağıtacağız. Amacımız bu konuda farkındalık oluşturmak." dedi.