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  4. Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi

Çocukların tehlikeli oyununu muhtar önledi

İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden sarkan ve oyun oynayan çocukları gören mahalle muhtarı, oyuna müdahale ederek çocukların ailesini uyarırken, çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Develi ilçesine bağlı İzmirli Mahallesinde 3 katlı binanın en üst kadındaki dairenin penceresinden sarkan iki çocuk düşme tehlikesi geçirmelerine rağmen oyunlarına devam etti. Çocukların penceredeki tehlikeli oyununu fark eden mahalle muhtarı Mustafa Yıldız, hem çocukları hem ailelerini uyararak üzücü bir olay yaşanmasının önüne geçti.

Muhtar Yıldız, "Çocukların pencerede oyun oynamaları dikkatimi çekti. Pencereden sarkan çocukların düşme tehlikesi vardı. Allah korusun belki hayatlarını da kaybedebilirdi. Ben de hem çocukları hem de ailelerini daha dikkatli olmaları konusunda uyardım" diye konuştu.

(İHA)

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Kayseri oyun Çocuk muhtar

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