Sağlıklı beslenmenin insan bedeninin ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir yeri vardır. Ayrıca çocukların gelişiminde de, onların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve mental sağlığının korunmasında da önemli bir role sahiptir. Bazı çocuklar yemek seçme eğilimdedir. Beslenme konusunda çocukların aşırı düzeyde yemek seçmesi ise ebeveynlerin uygun beslenme düzeni oluşturmalarını zorlaştırabilir.

Genelde bazı çocuklar sebze, meyve ve diğer sağlıklı yiyecekleri yemek istemezler. Bu durum düzeltilmediği takdirde ise çocuk yeterli bir şekilde besin alamaz. Ancak ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte sabırlı olmak ve tutarlı davranmak oldukça önemlidir. Çocukların yeni tatlara alışmakta zorlandığı da bu noktada unutulmamalıdır.

Çocukların yemek seçmesini önleyen 5 akıllı taktik!

Çocukların yemek seçmesini engellemek ve onları sağlıklı yiyeceklere yönlendirmek için uygulanabilecek taktikler şu şekilde sıralanabilir:

Tariflerde ve sunumlarda yaratıcı ve ilgi çekici olmak

Bazı çocuklar, yiyeceklerin dokusu veya görüntüsü konusunda oldukça seçicidir. Bu durumu yaşayan çocuklara yeni tatlar denemeyi cazip hale getirmek gerekir. Bunda yemeklerin sunum biçimi büyük bir rol oynar. Yiyecekleri çocukların ilgisini çekecek şekilde hazırlanması onları o yiyecekleri yemeye itebilir. Örneğin, çocukların sağlıklı besinleri denemelerini sağlamak için meyve ve sebzeleri eğlenceli şekillerde kesmek etkili yöntemlerden biridir.

Rol model olmak

Çocuklar, çevresindeki kişi veya kişilerin yeme şekillerini taklit edebilir. Bu yüzden aile üyelerinin yemek yeme şekilleri çocukların beslenmeleri üzerinde doğrudan etkili olabilir. Araştırmalar, küçük yaştaki çocukların etraflarındaki kişilerle birlikte yemek yerken yeni yiyecekleri tatmaya daha yatkın olduklarını göstermektedir. Evdeki kişilerin sağlıklı gıdaları düzenli olarak tüketmesi çocukların da bu besinleri kabul edip tüketmelerini kolaylaştırabilir. Evde sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek ve çocuklarınızın sizi besleyici gıdalar yerken görmesini sağlamak bu konuda güven duymalarına yardımcı olabilir.

Ödüllendirme yöntemi

Ebeveynler, çocuklarına yemek yedirebilmek için ödüller kullanır. Ancak bu ödüller genelde tatlı veya çikolata gibi ödüller olur. Bu yaklaşım, çocuğun yemek yeme alışkanlığı kazanmasında etkili bir yöntem olmayabilir. Beslenme için ödül olarak sağlıksız yiyecekler vermek, çocukların gereksiz kalori almasına ve aç olmadıkları zamanlarda da yemek yemek istemesine neden olabilir. Uzmanlar, yemek yeme alışkanlığı kazandırılmasında gıda dışında kalan ödüllerin kullanılmasının daha etkili olduğunu vurgulamaktadır.

Örneğin, beslenme sırasında o veya onlarla gurur duyduğunuzu göstermek için iltifat etmek oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca çıkartmalar, boya kalemleri, ekstra oyun süresi veya yemek sonrası favori oyunu oynama gibi yöntemler çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmesini destekleyip teşvik eden ödül yöntemleridir.

Yemek planlaması ve hazırlığına katıp bir parçası olmasını sağlama

Bir yöntem de çocukları yemek pişirme sürecine dahil etmektir. Bu, onların sağlıklı yiyeceklerle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamak için en etkili yöntemlerden biridir. Örneğin, birlikte alışverişe çıkıldığında çocuğunuzu sağlıklı yiyecekler seçmesi için yönlendirdiğinizde yemek yeme süreci daha keyifli hale getirebilir. Ayrıca çocukların yaşlarına uygun görevler üstlenmesi, basit görevlerle yemek hazırlığına yardım etmeleri (örneğin ürünleri yıkamak, soymak veya tabaklara yerleştirmek gibi) onları yemek yemeye teşvik edebilir. Araştırmalara göre yemek hazırlığına katılan çocukların sebze ve kalori alımını artırma eğiliminde oldukları görülmektedir.

Arkadaşlarla yemesini teşvik etme

Araştırmalar, çocukların diğer çocuklarla birlikte yemek yediklerinde daha fazla yedikleri ve yeni yiyecekleri denemeye yatkın olduklarını ortaya koymaktadır. Eğer çocuğunuz ve arkadaşları için yemek hazırlıyorsanız, onun sevdiği yiyeceklerin yanına birkaç yeni sağlıklı besin eklemeyi deneyebilirsiniz. Çocuğunuz diğer çocukların sağlıklı yiyecekleri yediğini gördüğünde ise bu yiyecekleri denemeye daha istekli olabilir.