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  4. Çocuklarını darp edip balkondan sarkıttı! Komşular daha fazla dayanamadı

Çocuklarını darp edip balkondan sarkıttı! Komşular daha fazla dayanamadı

04.05.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken, basın mensuplarına da saldırdı. Annenin darp ettiği 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 15.00 sıralarında Adana merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., en büyük oğlu Sultan H.’yi darp etmeye başladı. Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilerek çıkarılan kadın, gazetecilere de saldırdı.

''ÇOCUKLARI HEM DÖVÜYOR HEM BALKONDAN SARKITIYOR''

Suzan H.’nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, “Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı” diye konuştu.

Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.’yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.’nin üç çocuğu ise koruma altına alındı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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