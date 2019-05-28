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Çocuklarını okulda beklerken meslek sahibi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören çocuklarını okulda bekleyen veliler için açılan el sanatları kursuna katılan kadınlar ahşap boyama, atık malzemelerden süs eşyaları, kabaktan sandık, çaydanlık, tepsi gibi eşyalar yapmayı öğrenerek meslek sahibi oldu - Kursa katılan velilerden İlkay Coşkun: - "Çocuklarımızı okulda bekliyoruz. Boş duracağımıza meslek öğrenelim dedik. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanabiliyoruz. Arkadaşlarımıza, çevremize hediyelik olarak da verebiliyoruz. Aynı zamanda parasal yönden de evimize bir kazanç sağlıyoruz"

Aydın'ın Germencik ilçesinde çocuklarını okulda beklerken kendileri için hazırlanan el sanatları kursuna katılan veliler, kursu bitirip meslek sahibi oldu.

Ortaklar Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulunda eğitim gören çocuklarını okulda bekleyen kadın veliler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları kursu açtı.

Okulda düzenlenen ve 2 ay süren kurslarda ahşap boyama, atık malzemelerden süs eşyaları ile kabaktan sandık, çaydanlık, tepsi gibi eşyaların yapımı öğretildi.

AA muhabirine açıklama yapan Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, örnek bir projeye imza attıklarını belirterek kursa katılan velileri tebrik etti.

Kurs Öğretmeni Emine Çolak, "Velilerimiz hem çocuklarını bekliyor hem de onları beklerken sanat sahibi oluyorlar. Yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Her bakımdan onlara bu kursların faydalı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kursa katılan velilerden İlkay Coşkun da kursun çok eğlenceli ve verimli geçtiğini belirterek, yaptıkları ürünleri satma imkanını da bulduklarını söyledi.

Coşkun, "Çocuklarımızı okulda bekliyoruz. Boş duracağımıza meslek öğrenelim dedik. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanabiliyoruz. Arkadaşlarımıza, çevremize hediyelik olarak da verebiliyoruz. Aynı zamanda parasal yönden de evimize bir kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.

Kursu başarıyla bitiren Habibe Ovaç ise bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasını istediklerini dile getirerek, "Burada çocuklarımıza yakın oluyoruz. Ufak tefek bu yaptıklarımızla eve katkımız oluyor. Bu kurs bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

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