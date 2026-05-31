Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi

Kapı girişine dikkat etmek gerek!



Kapı girişleri en çok kirlenen yerlerden. Çocukların çamurlu ayakkabıları ya da ıslak patiler derken girişler çok kirleniyor. O yüzden girişe özel kolay silinen bir paspas almak gerekiyor. Eşyaları organize etmek için bir dolap da işleri çok kolaylaştırır.

Zamanla her yer oyuncak oluyor.

Evcil hayvanın ve çocuğun varsa evde çok fazla oyuncak oluyor. Eğer bunları dönem dönem ayırmazsan çok birikiyor. Bu eşya fazlalığı da evin dağılmasına neden oluyor. Artık oynanmayan oyuncakları verebilir, diğerlerini de ayırarak farklı dönemlerde çıkarabilirsin.

Günlük temizlik için pratik cihazlar hayat kurtarıyor.



Günlük temizlik yaparken kullanışlı cihazlar lazım. Philips AquaTrio Kablosuz Dik Süpürge hem süpürüyor hem siliyor hem de kurutuyor. Tam bir temizlik yapmak için Philips AquaTrio tek başına yetiyor. LCD ekranıyla kontrolü çok rahat. 45 dakikaya kadar kablosuz çalışabilen süpürge ev temizliğinde işi çok kolaylaştırıyor.

Ne kadar çok kumaş o kadar çok toz!

Kumaş yüzeyler çok fazla toz tutuyor. Evde halı, yastık, battaniye çok fazlaysa o zaman toz artıyor tabii. Evcil hayvan varsa kumaşlarda tüyler de oluyor. Bunu engellemenin yolu kumaşları olabildiğince azaltmak.

Silmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

Bir yer kirlendiğinde hemen silmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani "sonra silerim" demek yerine ıslak temizlik havlusuyla hemen silip kirin birikmesini engelleyebilirsin.

Açık renk mobilyalar her zaman risk!

Krem ve beyaz tonları çok güzel olsa da çocuklu ve evcil hayvanlı evler için pek iyi bir seçenek değil. Açık renkler hızlı kirlenebilecekleri için evde daha çok koyu renk ya da desenli kumaşlar tercih etmelisin.

Her odada temizlik malzemesi olması işleri kolaylaştırır.



Genelde temizlik malzemeleri tek yerde bulunduruluyor. Ama evde birkaç yerde temizlik malzemesi bulunursa işler kolaylaşır. Bez, yüzey temizleyici gibi ana malzemelerin olduğu bir paket ile kirli yerleri hızlıca temizleyebilirsin.

Çamaşır yıkamayı belli bir rutine bağlamak gerekiyor.



Çocuklu evlerde çamaşır çok hızlı birikiyor. Bunu engellemenin yolu belli bir rutine koymak. Düzenli bir çamaşır yıkama sistemi oturttuğunda o dağınık görüntü yok olur ve evin daha temiz gözükür.

Evin hava kalitesi bile önemli.

Evlerin düzenli havalandırılması gerekir. Yeterli havalanmayan ev, temiz bile olsa temiz görünmez. Gün içinde evi birkaç kere havalandırarak daha temiz olmasını sağlayabilirsin.

Çocukları da sürece dahil edebilirsin.



Çocukların dağıtıp ebeveynlerin topladığı bir düzen sürdürülebilir değil. Bu yüzden temizlik yaparken çocuklara da yaşlarına göre sorumluluk vermelisin. Kendi oyuncaklarını toplaması ya da odasını temizlemesi gibi görevlerle çocuklar temizlik sürecine dahil edilebilir.