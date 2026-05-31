KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi

Evde çocuk ve evcil hayvan varsa evi temiz tutmak biraz daha zor olabiliyor. Ama vereceğimiz tüyolarla evin hep temiz kalacak. Neler bu tüyolar peki?

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi

Kapı girişine dikkat etmek gerek!

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi 1
Kapı girişleri en çok kirlenen yerlerden. Çocukların çamurlu ayakkabıları ya da ıslak patiler derken girişler çok kirleniyor. O yüzden girişe özel kolay silinen bir paspas almak gerekiyor. Eşyaları organize etmek için bir dolap da işleri çok kolaylaştırır.

Zamanla her yer oyuncak oluyor.

Evcil hayvanın ve çocuğun varsa evde çok fazla oyuncak oluyor. Eğer bunları dönem dönem ayırmazsan çok birikiyor. Bu eşya fazlalığı da evin dağılmasına neden oluyor. Artık oynanmayan oyuncakları verebilir, diğerlerini de ayırarak farklı dönemlerde çıkarabilirsin.

Günlük temizlik için pratik cihazlar hayat kurtarıyor.

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi 2
Günlük temizlik yaparken kullanışlı cihazlar lazım. Philips AquaTrio Kablosuz Dik Süpürge hem süpürüyor hem siliyor hem de kurutuyor. Tam bir temizlik yapmak için Philips AquaTrio tek başına yetiyor. LCD ekranıyla kontrolü çok rahat. 45 dakikaya kadar kablosuz çalışabilen süpürge ev temizliğinde işi çok kolaylaştırıyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ne kadar çok kumaş o kadar çok toz!

Kumaş yüzeyler çok fazla toz tutuyor. Evde halı, yastık, battaniye çok fazlaysa o zaman toz artıyor tabii. Evcil hayvan varsa kumaşlarda tüyler de oluyor. Bunu engellemenin yolu kumaşları olabildiğince azaltmak.

Silmeyi alışkanlık haline getirmelisin.

Bir yer kirlendiğinde hemen silmeyi öğrenmen gerekiyor. Yani "sonra silerim" demek yerine ıslak temizlik havlusuyla hemen silip kirin birikmesini engelleyebilirsin.

Açık renk mobilyalar her zaman risk!

Krem ve beyaz tonları çok güzel olsa da çocuklu ve evcil hayvanlı evler için pek iyi bir seçenek değil. Açık renkler hızlı kirlenebilecekleri için evde daha çok koyu renk ya da desenli kumaşlar tercih etmelisin.

Her odada temizlik malzemesi olması işleri kolaylaştırır.

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi 3
Genelde temizlik malzemeleri tek yerde bulunduruluyor. Ama evde birkaç yerde temizlik malzemesi bulunursa işler kolaylaşır. Bez, yüzey temizleyici gibi ana malzemelerin olduğu bir paket ile kirli yerleri hızlıca temizleyebilirsin.

Çamaşır yıkamayı belli bir rutine bağlamak gerekiyor.

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi 4
Çocuklu evlerde çamaşır çok hızlı birikiyor. Bunu engellemenin yolu belli bir rutine koymak. Düzenli bir çamaşır yıkama sistemi oturttuğunda o dağınık görüntü yok olur ve evin daha temiz gözükür.

Evin hava kalitesi bile önemli.

Evlerin düzenli havalandırılması gerekir. Yeterli havalanmayan ev, temiz bile olsa temiz görünmez. Gün içinde evi birkaç kere havalandırarak daha temiz olmasını sağlayabilirsin.

Çocukları da sürece dahil edebilirsin.

Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için daima temiz kalma rehberi 5
Çocukların dağıtıp ebeveynlerin topladığı bir düzen sürdürülebilir değil. Bu yüzden temizlik yaparken çocuklara da yaşlarına göre sorumluluk vermelisin. Kendi oyuncaklarını toplaması ya da odasını temizlemesi gibi görevlerle çocuklar temizlik sürecine dahil edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stresli durumlarda kontrolü ele alan burçlar belli olduStresli durumlarda kontrolü ele alan burçlar belli oldu
Göbek yağlanmasını artıran 9 alışkanlık: Her gün yapılıyor!Göbek yağlanmasını artıran 9 alışkanlık: Her gün yapılıyor!

Anahtar Kelimeler:
temizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.