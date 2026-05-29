Göbek yağlanmasını artıran 9 alışkanlık: Her gün yapılıyor!

Karın bölgesindeki yağlanma, hem estetik hem de sağlık açısından en sık şikâyet edilen sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ise bazı günlük alışkanlıkların fark edilmeden göbek çevresinde yağ birikimini artırabileceğine dikkat çekiyor.

1. YAĞ SEÇİMİ

Uzmanlara göre yağ tüketimini tamamen azaltmak doğru bir yöntem değil. Ancak trans yağlar ve yoğun işlenmiş yağların tüketilmesi, karın bölgesinde yağlanmayı artırabiliyor. Bunun yerine zeytinyağı, avokado ve kuruyemiş gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi öneriliyor.

2. KARBONHİDRAT SEÇİMİ

Yanlış karbonhidrat seçiminin de önemli bir risk oluşturduğu belirtiliyor. Beyaz ekmek, şeker ve rafine karbonhidratların kan şekerini hızla yükseltip düşürdüğü, bunun da insülin dengesini bozarak yağ depolanmasını kolaylaştırdığı ifade ediliyor. Uzmanlar, tam tahıllar ve kompleks karbonhidratların daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirtiyor.

3. RENKLİ SEBZE TÜKETMEMEK

Beslenmede yalnızca yeşil sebzelere yönelmenin yeterli olmadığına dikkat çekilirken; havuç, domates ve biber gibi kırmızı, turuncu ve sarı sebzelerin içerdiği antioksidanlarla metabolik dengeyi desteklediği aktarılıyor.

4. AŞIRI TUZ TÜKETİMİ

Aşırı tuz tüketiminin ise vücutta su tutulmasına neden olduğu belirtiliyor. Bu durumun özellikle karın bölgesinde şişkinlik ve ödem görünümünü artırabileceği ifade ediliyor.

5. DÜŞÜK MAGNEZYUM

Uzmanlar ayrıca magnezyum eksikliğinin de yağlanmayı etkileyebileceğini söylüyor. Magnezyumun kan şekeri ve insülin dengesinde önemli rol oynadığı, eksikliğinin iştah artışı ve yağ depolanmasına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

6. ALKOL

Düzenli alkol tüketiminin de karın bölgesindeki yağlanmayı hızlandırdığı aktarılıyor. Alkolün yalnızca yüksek kalori içermediği, aynı zamanda yağ metabolizmasını da olumsuz etkileyebildiği ifade ediliyor.

7. STRES

Kronik stres ve olumsuz ruh halinin de göbek çevresindeki yağlanmayı artırabileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, stresle birlikte yükselen kortizol hormonunun özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasını artırabileceğini belirtiyor.

8. UYKUSUZLUK

Yetersiz uykunun da kilo kontrolünü zorlaştırdığı ifade edilirken, düzensiz uykunun açlık hormonlarını artırıp tokluk hissini azalttığı, bunun da gün içinde daha fazla kalori tüketimine neden olabileceği aktarılıyor.

9. SADECE KOŞU YAPMAK

Uzmanlar, yalnızca koşuya odaklanmanın da yeterli olmadığını belirtiyor. Ağırlık antrenmanlarının kas kütlesini artırarak metabolizmayı desteklediği, bu nedenle egzersiz programlarında direnç çalışmalarına da yer verilmesi gerektiği ifade ediliyor.