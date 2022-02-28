Çocukluk travmaları ve uyuşturucu hafızayı…

Uyuşturucu kullanan kişilerin madde bağımlılığı sürecinde travmaların etkisi oldukça fazla. Travmalar ve uyuşturucu kullanımının zararları herkes tarafından biliniyor. Hastaların bu tarz madde kullanımlarına başlamaları küçük yaştan itibaren olabiliyor. Çocukken yaşanan travmalar ve madde kullanımı bellek ve sözel hafızayı olumsuz etkiliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde, "çocukluk çağındaki travma ile uyuşturucu bağımlılığı"nın etkileriyle ilgili bilimsel çalışma yapıldı. Bu araştırmaya göre Prof. Dr. Zeki Yüncü: - "Travma yaşamış madde bağımlılarında, bilgi işleme sürecinde bellek ve sözel hatırlama fonksiyonlarında beynin daha fazla hasar gördüğünü söyleyebiliriz" dedi.

BİREYDE YAŞAM BOYU OLUMSUZ ETKİLERE YOL AÇIYOR

Ege Üniversitesinde 14-19 yaş arası bireylerle yapılan bilimsel çalışmada, çocukluk çağındaki travma ile uyuşturucu bağımlılığının, bireyin yaşamı boyunca süren olumsuz etkilerinin yanı sıra bellek ve öğrenme işlevlerinde de bozulmaya yol açtığı saptandı. Çalışmada "madde bağımlısı", "çocukluk çağında travmaya maruz kalmış madde bağımlısı" ve "uyuşturucu kullanmayan, travmaya da maruz kalmamış" örneklem gruplarından 60 genç bireydeki öğrenme ve bellek işlevleri araştırıldı.

ESRAR KULLANIMI BİLİŞSEL İŞLEVLERİ BOZABİLİYOR

Karmaşık figür ile bellek süreçleri testlerinin uygulandığı gençler arasında, bilişsel işlevlerde farklılıklar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olmayan, çocukluk çağı travması yaşamamış gençlerin anlık bellek, öğrenme, uzun süreli bellek, tanıma ve hatırlama puanlarının belirgin olarak yüksek olduğu belirlendi. Ayrıca, esrar kullanımının, bilişsel işlevler üzerinde bozucu etkiye yol açtığı tespit edildi. Kannabinoid kullanımının ise bilişsel işlevler üzerindeki en belirgin olumsuz etkisi, "bilgiyi ham haliyle akılda tutma yetisi" olarak anılan kısa süreli bellekte görüldü.

TRAVMA MAĞDURU VE MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN OKULA GİTME ORANI DÜŞÜK

Çocukluk çağı travması yaşayan gençlerdeki yaygın sorunun da "dikkat" ve "sözlü ya da yazılı malzemeyi bellekte depolama ve gerektiğinde geri getirme yetisi" olarak bilinen "sözel bellekte" bozulma olduğu tespit edildi. Okula devam etmeyen genç oranı, sağlıklı kontrol grubunda yüzde 10, madde bağımlılarında yüzde 40, hem madde bağımlısı hem de travma mağduru olanlarda ise yüzde 65 düzeyinde çıktı.

EN SIK RASTLANAN TRAVMALAR DUYGUSAL İHMAL, FİZİKSEL VE CİNSEL İSTİSMAR

Prof. Dr. Zeki Yüncü, AA muhabirine, çocukların en sık karşılaştığı travmaların duygusal ihmal, fiziksel veya cinsel istismar olduğunu söyledi. Madde kullanmış bireylerdeki çocukluk çağı travmalarının sonuçlarını araştırmayı hedeflediklerini belirten Yüncü, şöyle konuştu: "Travma meydana geldiğinde, çocuğun ruhsal yapısında değişiklikler meydana geldiği gibi aslında beyin dokusunda da birtakım değişiklikler oluşuyor. Travmaya uğramış çocuk, süreçleri daha kötü yönetiyor. Davranışsal, duyusal ve bilişsel olarak bilgi yeterince işlenmiyor. Benlik bütünlüğü korunamıyor ve olumsuz gelişmelerin yansımaları oluyor hatta madde kullanım bozukluğu gibi birtakım durumlar yaşanıyor."

DİKKAT, KARAR VERME VE PLANLAMA YETİLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Zeki Yüncü, madde bağımlısı ve çocukluk çağı travmasına uğramış bireylerde beyin yürütücü işlevlerden sorumlu olan prefrontal ve frontal kortekste tahribat meydana geldiğini, bu bireylerin dikkat, karar verme, planlama yetilerinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Yüncü, özellikle ergenlik dönemindeki bağımlılığın "kalıcı" sonuçlara yol açabildiğini de vurguladı.

BAĞIMLILIK KONUSUNDA TOPLUM BİLİNÇLENMELİ

Kalıcı etkileri nedeniyle gençlerin madde bağımlılığından uzak tutulması için hem birey hem aile hem de topluma büyük görevler düştüğünü kaydeden Yüncü, "Bağımlılık konusunda toplumu bilgilendirmek çok önemli ve gerekli. Tüm dünyanın sorunu haline gelen bağımlılıkla mücadele etmek için birbirimizle dayanışma ve uyarma mekanizmalarını kullanmamız gerekiyor." dedi. Yüncü, toplumun her bireyi kucaklamasının büyük önem taşıdığını kaydederek, anne ve babanın çocuğa değer vermesi ve onu sevgisizlikle tehdit etmemesi gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLAR MADDE KULLANSA DA ONLARI İHMAL ETMEMEK GEREKİYOR

Uyuşturucu kullanımı ve travmanın beyinde yol açtığı hasar nedeniyle gençlerin olumsuz durumla baş etme konusunda düşük performans sergileyebileceğine dikkati çeken Yüncü, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuk madde kullansa da onu ihmal etmememiz ve istismara uğramasını önlememiz çok önemli. Çocuk ne kadar az sorunla karşılaşırsa kendini o derece daha iyi hissedecektir."



