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Çocukluk tutkularını gerçeğe dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinin veliahdı olan Selim ve Murat Özgörkey kardeşlerin çocukluk tutkuları, onlara, İzmir'in Torbalı ilçesinde, tarihe ve kültüre ışık tutan klasik otomobil müzesi açtırdı.

Özgörkey kardeşler, dünyanın dört bir yanından bulup getirdikleri klasik otomobiller, motosikletler ve bunlara ait aksesuarlarla, otomotiv tarihini yaşatan görsel bir alan oluşturdu. Müze, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerle dolup taştı.

Çocukluk tutkuları iki kardeşe, otomobil müzesi açtırdı

İzmirli iş insanları Murat Özgörkey ve kardeşi Selim Özgörkey'in ilkokul yıllarından başlayan otomobil tutkusu, üniversite eğitimi için gittikleri ABD'de bambaşka bir boyut kazandı.
Hemen her marka otomobili ABD'de rahatça bulabilen kardeşler, otomotivle ilgili önemli bilgiler edindi. Eğitimlerinin ardından döndükleri İzmir'de, Selim Özgörkey, hayalini kurduğu cipi satın alıp yeniledi.
Selim Özgörkey'e ağabeyinin de destek vermesiyle iki kardeşin 2002 yılında başladıkları klasik otomobil serüvenleri, onları 13 yıl sonra çok önemli bir noktaya getirdi.
Özgörkey kardeşler, dünyanın dört bir yanından topladıkları klasik otomobilleri, kendi fabrikalarında kurdukları atölyede özel ekiple birlikte yeniledi. Otomotiv tarihinden örnekleri tek tek bulan kardeşler, hiç ummadıkları şekilde geliştirdikleri koleksiyonlarını sergileme kararı alınca, 2015 yılında ulusal ve uluslararası boyutta klasik otomobil tutkunlarının ağırlanacağı, İzmir'in Torbalı ilçesindeki KEY Museum'u kurdu.
Müzede, 1886 yılında üretilen ilk otomobilden 1885 model ilk motosiklete kadar toplam 170 parça sergilenmeye başlandı. Yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulan müzedeki koleksiyonda, bazı markaların (BMW, MINI, Mercedes Benz, Cadillac, Ford ve Porsche) ilk otomobilleri yer aldı.
Müzede ayrıca İkinci Dünya Savaşı öncesinde otomobilleri süsleyen yaklaşık 2 bin kaput amblemini de görmek mümkün. Müzede 2 bin 550 model otomobil, 1950'li yıllara ait benzin istasyonu, 1990'lı yıllardan 1960'lara kadar olan süreçteki benzin pompaları ve otomobil temalı eşarplar yer alıyor.
Her geçen gün bilinirliği ile birlikte ziyaretçi sayısı da artan müzeye, özellikle yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte İzmirliler, ilgi gösterdi. Aileler, çocuklarıyla müzeyi ziyaret etti.
Burada rengarenk ve çeşitli tipteki otomobillerle karşılaşan çocuklar, büyük bir merakla onları tanımaya çalıştı. Anne babalar da meraklarıyla çocukları aratmadı.
Müze yöneticilerinden Melis Gelişken, "Tatille birlikte yoğun ilgi görüyoruz. Gözleri kapalı içeriye alınan çocuklar, gördükleri manzara karşısında önce şaşırıyorlar, sonra da araçları merakla inceleyip, kaç yaşında olduklarından, çalışıp çalışmadığına kadar sorular sorarak öğrenmeye çalışıyorlar. Bizler de onların merak ettiği her konuya açıklık getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Müze, pazartesi ve salı günleri hariç, haftanın beş günü 10.00- 17.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Müze ziyaretinde 0-6 yaş grubundan ücret alınmıyor, Müze için tam bilet fiyatı 20 TL, öğrenci, öğretmen ve 65 yaş üstü 10 TL, 10 kişi ve üzeri gruplarda kişi başı 15 TL.
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izmir otomobil müzesi

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