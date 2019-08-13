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Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bir saç bakım uzmanı, saç düzleştiricilerin saklayabileceği kirli sırları ve temiz olduklarından nasıl emin olabileceğini ortaya çıkardı.

Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Eğer güzellik konusunda ciddiyseniz, muhtemelen makyaj fırçalarınızı temizleme alışkanlığınız vardır, sonuçta yüzünüze kirli bir şey sürmek istemezsiniz. Peki ya saçlarınız için aynı hassasiyeti gösteriyor musunuz?

Saç fırçanızı zaman zaman temizleyebilirsiniz ancak saç düzleştiricileriniz olabilecek en iyi durumda olduğundan emin misiniz?

Bunun cevabı hayır ise, o zaman bu haber işinize yarayabilir. Çünkü şekillendirme ürününün kir sakladığı ve saçınıza zarar verdiği ortaya çıktı.

Evdeki diğer eşyalarda olduğu gibi, saç düzleştiriciler de toz ve kir ile kaplanabilir.

Saç düzleştiricinin plakaları, saç spreyi ve saçınıza kullandığınız diğer ürünler ve saçınızın saç derisinden salgılanan kendi yağları gibi birçok maddeye maruz kalır.

Bütün bu birikintiler, düzleştiricilerin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve saçınızın kir ve bakteri ile kaplanmış olmasına neden olabilir.

Fakat bu, saç düzleştiricinizi atmanız gerektiği anlamına gelmez, çünkü her şeyi daha iyi hale getirmek için yapabileceğiniz bir şey var.

İngiltere’de faaliyet gösteren bir saç bakım merkezi uzmanı olan Jo Robertson, düzleştirinin nasıl temizlenip bakım yapılabileceğini anlattı.

İşte Robertson’un kolay ama saç şekillendiricinizi temizlemenize yardımcı olacak önerisi; şekillendiricinizi ısıtın. Daha sonra ısıya dayanıklı bir zeminde soğumaya bırakın. Şekillendirici soğumaya başladıktan sonra hafif nemli bir yumuşak bez kullanarak ısı plakalarını silin. Ancak onu sakın suya batırmayın. Bu yapacağınız basit işlem sizi ve saçlarınızı koruyacaktır.

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