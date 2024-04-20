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Çoğu köyü terk etti, kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor! Gizemi çözülemeyen olay tedirginlik yarattı

20.04.2024 09:58
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Ünlü ekonomist Korhan Berzeg bundan tam 309 gün önce Balıkesir'in Gönen İlçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktı. Hem havadan hem karadan defalarca aranmasına rağmen Berzeg'den haber alınamadı. Şimdi o mahallede tedirginlik arttı. Gizemi çözülemeyen olay nedeniyle insanlar evinden çıkamıyor.

Balıkesir’de 309 gün önce evinden ayrılarak ormana yürüyüşe giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ekonomist Korhan Bergez olayı tedirginliğe yol açtı. Hayatından endişe edilen Berzeg’in başına ne geldiği muammasını korurken, olayın meydana geldiği Gönen’in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

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309 GÜN GERİDE KALDI

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg’den bir daha haber alınamadı. Korhan Berzeg’in kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak hala hiçbir haber yok.

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DİDİK DİDİK EDİLDİ

Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı’nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

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HEM HAVADAN HEM KARADAN

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023’te Gönen ilçesinin Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı. Korhan Berzeg, Dron ve İHA’larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamadı.

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179 GÜN ÖNCE SON VERİLDİ

Korhan Berzeg’in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı. Korhan Berzeg’in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil. Armutlu Kırsal Mahallesi’nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin.

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"KÖYLERDE NÜFUS KALMADI"

Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor. Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, “Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı” dedi. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Korhan Berzeg
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