KADIN

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Dışkı kaçırma neden olur?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.06.2019 07:36 | Son Güncelleme

Sürekli iç çamaşırı değiştirme zorunluluğu, ped ya da bez kullanma ihtiyacı ve koku yayma gibi sorunlara yol açtığı için yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. Erişkin yaşta her 100 kişiden 20’sini tehdit eden bu tablonun adı; dışkı kaçırma!

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Dışkı kaçırma neden olur?

Genellikle de kadınlarda ortaya çıkıyor, bunun nedeni ise en başta doğum travmaları olmak üzere, kadınların pelvik kaslarının daha zayıf olması ve menopozla birlikte kasları güçlü tutan östrojen hormonunun azalması. Çoğu toplumda tabu ve utanılan bir sağlık problemi olarak görülmesinin yanı sıra, hastaların hangi uzmanlık alanındaki doktorlara başvurmaları gerektiğini bilememeleri nedeniyle dışkı kaçırma şikayetiyle sağlık merkezlerine başvuru az oluyor. Bunun sonucunda hastalar sorunlarını çaresizce kabulleniyor ve kendilerince çözüm bulma arayışına giriyorlar. Bu durum da, özellikle kaçırma atakları sıklaştığında birçok hastanın eve kapanmasına, sosyal hayatını ve seyahatlerini sınırlandırmasına, hatta asosyal bir birey hale gelmesine neden olabiliyor.
Acıbadem Fulya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy kesin çözüm sağlanamasa da, tedavilerle dışkı kaçırma ataklarının mümkün olan en az sayıya indirildiğini ve hastanın psikososyal olarak güçlü hale getirildiğini vurgulayarak, “Günümüzde pelvik taban kaslarına yönelik fizyoterapiden çeşitli cerrahi onarımlara kadar dışkı kaçırmaya yönelik birçok tedavi yöntemi mevcut. Tedavide başarı sağlayabilmek içinse öncelikle altta yatan nedenin belirlenmesi gerekiyor, çünkü sanılanın aksine dışkı kaçırma bir hastalık değil, hastalığın habercisi olan bir uyarı işareti” diyor. Peki, hangi etkenler bu probleme yol açıyor? Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy, insanları toplumdan soyutlandıran bu tablonun en önemli 5 nedenini anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

MAKAT KASLARININ ZAYIFLAMASI

En sık makat kaslarının zayıflamasına (doğum yapmak, menopoz, yaşlanmak, anal bölgede çatlak ya da hemoroidlerin cerrahi ya da başka yöntemlerle tedavi edilmesi veya rekto anal kanser, rektosel cerrahisi gibi makat cerrahileri geçirmek, makat bölgesini kapsayan radyasyon terapisi almak) bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kadınlarda görülen dışkı kaçırmanın en sık görülen sebebi ise doğum travmaları. Özellikle bebek 4 kilonun üzerinde doğduysa, doğum uzun sürdüyse, yardımcı teknikler kullanıldıysa (vakum, forseps), makat kaslarında yaralanmalar olduysa ve anında uygun tedavisi yapılmadıysa, özellikle menopoz sonrasında dışkı kaçırma riski artıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Özdal Ersoy bu nedenle doğumun ardından pelvik taban kaslarına yönelik kontrollerin mutlaka yaptırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Sorun tespit edilmişse, gerekli tedavilerin uygulanmasıyla ileride oluşabilecek dışkı kaçırma riski büyük oranda azaltılıyor” diyor.

2

BAĞIRSAK PROBLEMLERİ

Bağırsak enfeksiyonları ve ishalle seyreden her türlü bağırsak ile metabolik hastalıklar (iltihaplı bağırsak hastalıkları, ishalle seyreden hassas bağırsak sendromu, çölyak hastalığı, hipertiroidi gibi) da dışkı kaçırmanın önemli nedenlerini oluşturuyor. Özellikle kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun dışkıyı depolayabilme fonksiyonunun bozulduğu ülseratif kolit ya da crohn hastalığı gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları da dışkı kaçırma problemine neden olabiliyor.

3

PSİKİYATRİK SORUNLAR

Depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları ve bağımlılıklar (alkol, kahve gibi) gibi zihinsel karmaşa sorununa neden olabilen psikiyatrik hastalıklar bu tabloya yol açabiliyor. Bu rahatsızlıkların varlığında, herhangi bir organik ya da fonksiyonel bozukluk olmadan beyin-bağırsak ilişkisinde yaşanan problemlerden dolayı ortaya çıkan dışkı kaçırma durumuna “psikolojik dışkı kaçırma” adı veriliyor.

4

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Dışkının gelme hissinin kaybolmasına neden olan ya da makat kaslarını besleyen sinirlerde hasar yaratan diyabet, omurilik hastalıkları ya da sakatlanmaları, demans, inme, parkinson, multiple skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklar da bu tabloyla sonuçlanabiliyor.

5

KABIZLIK

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda dışkı tutamamanın en sık görülen sebeplerinden biri, kabızlık sorunu. Kabızlık nedeniyle dışkı bağırsağın çıkışına doğru biriktikçe ve dışkı çıkışını engelledikçe, arkadan gelmeye devam eden daha yumuşak kıvamlı dışkı sert dışkıların yanından akıp dışarıya çıkarak yalancı ishal, hatta dışkı kaçırma durumu yaratabiliyor.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?
Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz! Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dışkı kaçırma iç çamaşırı

En Çok Okunan Haberler

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

Hastalanmak istemiyorsanız bu besinleri hiç düşünmeden çöpe atın

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Bu lokantada hesap alınmıyor!

Bu lokantada hesap alınmıyor!

Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı!

Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama varsa dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mor kabus! Varisi olanlara 5 öneri

Mor kabus! Varisi olanlara 5 öneri

Çoğu kişi bilmiyor! İşte saç düzleştiricilerin sakladığı gizli tehlike

Çoğu kişi bilmiyor!

Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Gebelikte ayaklar neden şişer, ne zaman endişe duymak gerekir?

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz! Aloe vera sürün, tıraş bıçağını bırakın

Para harcamadan da cildinizi koruyabilirsiniz!

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.