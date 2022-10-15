HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çok ama çok acı! Eşinin cenazesine katılmak için yola çıktı, kazada hayatını kaybetti

Çok ama çok acı! Eşinin cenazesine katılmak için yola çıktı, kazada hayatını kaybetti

15.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kalp krizi geçirip ölen eşinin cenazesine katılmak için Nevşehir'de tedavi gördüğü hastaneden kalkıp cenazeye katılmak üzere yola çıkan kadın trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından karı-kocanın bir gün arayla hayatını kaybetmesi çiftin 6 çocuğu ile yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda annelerinin cenazesini teslim alan çocukları gözyaşı dökerken, talihsiz kadının bir gün önce vefat eden eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Çok ama çok acı! Eşinin cenazesine katılmak için yola çıktı, kazada hayatını kaybetti

Kaza, önceki gece Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Nurgül Alışcı (53), göz rahatsızlığı için Nevşehir'e tedaviye gitti. Alışcı'nın tedavisi sürerken Viranşehir'deki eşi Mehmet Alışcı (59) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Acı haberi alan talihsiz kadın, eşinin cenazesine yetişmek için Nevşehir'den yola çıktı. Ailenin içinde bulunduğu araç, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan diğer yakınlarının burnu bile kanamazken, eşinin cenazesine yetişmeye çalışan Nurgül Alışcı ağır yaralandı.

Screenshot_7

EŞİNİN CENAZESİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARI-KOCA BİR GÜN ARAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından karı-kocanın bir gün arayla hayatını kaybetmesi çiftin 6 çocuğu ile yakınlarını yasa boğdu. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda annelerinin cenazesini teslim alan çocukları gözyaşı dökerken, talihsiz kadının bir gün önce vefat eden eşinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Screenshot_8

Elazığ'da vahşet! İşkence etti, öldürdü, cesedini çöp toplama merkezine attıElazığ'da vahşet! İşkence etti, öldürdü, cesedini çöp toplama merkezine attı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını göstermişti!Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını göstermişti!
Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyurulduBartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu
İngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüşİngiltere'de yeni kriz: ABD ziyaretini yarıda kesip geldi, "Kenara çekil" yanıtını aldı! Sterlinde sert düşüş
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha geldi!

Akaryakıta bir zam daha geldi!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Kahreden patlamayla ilgili flaş iddia! 2019'daki rapor ortaya çıktı

Kahreden patlamayla ilgili flaş iddia! 2019'daki rapor ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.