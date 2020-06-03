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Çok önemli '2 metre' uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi. Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2.6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12.8 olduğu tespit edildi

Çok önemli '2 metre' uyarısı

En az iki metrelik sosyal mesafenin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmada daha etkili olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, sonuçları Lancet dergisinden yayımlanan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından finanse edilen çeşitli çalışmaların analiz edildiği araştırmada, 16 ülke ve 6 kıtada 172 gözlemsel çalışma incelendi.

Dünyanın çeşitli üniversitelerinden uzmanlar, aynı virüs ailesinden gelen Kovid-19, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) ilişkin 7 bin 782 kişinin katıldığı 9 çalışmadan edinilen veriyi analiz etti.

VİRÜSÜN GÖZ KORUMASI OLMADAN BULAŞMA RİSKİ YÜZDE 16

Çalışmada, enfeksiyon riskinin bir metreden fazla sosyal mesafede yüzde 2.6, bir metreden az mesafede ise yüzde 12.8 olduğu tespit edildi.

Sosyal mesafenin iki metre olmasının, virüse karşı daha etkili olduğu vurgulanan çalışmada ayrıca, virüsün, maskesiz bulaşma riski yüzde 17.4 iken, maske takıldığında bu oranın yüzde 3.1'e düştüğü kaydedildi.

Diğer yandan, virüsün, göz koruması olmadan bulaşma riski yüzde 16 iken, gözün korumasıyla yüzde 5.5'e gerilediği ifade edildi.

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