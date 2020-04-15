Çok şaşıracağınız ev düzenleyicileri! Kendiniz de yapabilirsiniz...

Yaşam alanının düzenli olması kadınların en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. Özellikle de küçük bir evde yaşıyorsanız düzenleyici ürünler sayesinde yaşam alanınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Günümüzde küçük alanlara sığmanızı sağlayacak birbirinden ilginç düzenleyici ürün bulabilmek mümkün. Düzenleyicilerden yararlanarak evin karmaşık ve dağınık görüntüsünden kurtulup aradığınızı kolayca bulabileceğiniz fonksiyonel alanlar yaratabilirsiniz.
Yumurtaları kırılmaktan koruyan kartonlardan bir düzenleyici yaratabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Çekmece içine yerleştireceğiniz yumurta kartonunun üzerindeki ufak gözlere dikiş ürünleri, takılar ve tokaları koyabilirsiniz.
Dolapların ayrılmaz parçası olan elbise askısı bu kez şapkaları sıralamak için kullanılıyor. Elbise askısının üzerine sırayla birkaç tane halka ekleyin. Her bir halkaya bir adet şapkayı asarak şapkaların dolap içerisinde fazladan yer tutmasını önleyebilirsiniz.
Özellikle küçük bir mutfağa sahipseniz buzdolabının yüzeyine mıknatıslar sayesinde tutunan ufak kutucuklar çok işinize yarayacak. Bu kutucukların içerisine baharat gibi çeşitli mutfak malzemelerini ekleyerek kendinize yaratıcı bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.
Günümüzde teknolojik yaşamın bir gereği olarak herkes çok sayıda elektronik alete sahip. Hal böyle olunca her bir elektrikli aletin de ayrı bir şarj cihazı bulunuyor. Biten tuvalet kağıdı rulolarını birbirine yapıştırarak çekmece içerisinde kullanılmak üzere bir kablo koruyucu oluşturabilirsiniz. Böylece kabloların yarattığı karmaşık görüntüden kurtulmuş olursunuz.
Buzdolabınızda yiyecekler, içecekler karışık bir şekilde duruyorsa bu rahatsız edici görüntüden kurtulmak için size pratik bir önerimiz var. İrili ufaklı kutular satın alarak içerisine içecekleri, sebzeleri, meyveleri ve diğer yiyecekleri ayrı ayrı gruplandırarak muhafaza edebilirsiniz.
Küçük mutfakların en büyük sorunu neyi nereye koyacağını bilememek ve dolapların, çekmecelerin yeterli gelmemesidir, değil mi? İşte bu durumda her alanı kullanmak oldukça önemli. Çekmecelerde diğer eşyalara yer açmak için mıknatıslı çubukları veya bıçak tutucuları fayansın üzerine monte edebilirsiniz. Bu çubuğun üzerine tutturacağınız bıçaklarla düzenli bir mutfak yaratabilirsiniz.
Darmadağın ve asla içerisine hiçbir şeyin sığmadığı çekmeceler her evin ortak sorunu. Eğer giysilerinizi katladıktan sonra dik olacak şekilde çekmeceye yerleştirirseniz ne kadar boş alan yaratacağını görebilirsiniz. Böylece en ufak bir çekmeceye bile normalden daha fazla sayıda giysi sığdırabilirsiniz.
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