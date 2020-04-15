Çok şaşıracağınız ev düzenleyicileri! Kendiniz de yapabilirsiniz...

Yaşam alanının düzenli olması kadınların en çok dikkat ettiği konuların başında geliyor. Özellikle de küçük bir evde yaşıyorsanız düzenleyici ürünler sayesinde yaşam alanınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Günümüzde küçük alanlara sığmanızı sağlayacak birbirinden ilginç düzenleyici ürün bulabilmek mümkün. Düzenleyicilerden yararlanarak evin karmaşık ve dağınık görüntüsünden kurtulup aradığınızı kolayca bulabileceğiniz fonksiyonel alanlar yaratabilirsiniz.

YUMURTA KARTONLARINDAN DÜZENLEYİCİ YARATIN

Yumurtaları kırılmaktan koruyan kartonlardan bir düzenleyici yaratabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Çekmece içine yerleştireceğiniz yumurta kartonunun üzerindeki ufak gözlere dikiş ürünleri, takılar ve tokaları koyabilirsiniz.

ELBİSE ASKISINI ŞAPKALAR İÇİN KULLANIN

Dolapların ayrılmaz parçası olan elbise askısı bu kez şapkaları sıralamak için kullanılıyor. Elbise askısının üzerine sırayla birkaç tane halka ekleyin. Her bir halkaya bir adet şapkayı asarak şapkaların dolap içerisinde fazladan yer tutmasını önleyebilirsiniz.

MUTFAĞINIZDA MIKNATISLI KUTULARI KULLANARAK YER AÇIN

Özellikle küçük bir mutfağa sahipseniz buzdolabının yüzeyine mıknatıslar sayesinde tutunan ufak kutucuklar çok işinize yarayacak. Bu kutucukların içerisine baharat gibi çeşitli mutfak malzemelerini ekleyerek kendinize yaratıcı bir depolama alanı oluşturabilirsiniz.