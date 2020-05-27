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Çok şaşıracaksınız! Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutan yöntem! Kahve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinizin her köşesinden karınca sürüleri mi çıkıyor? Bazen can sıkıcı olan bu durumun çaresi basit. Bu narin hayvanları incitmeden, kimyasal ilaçlar, zehirler kullanmadan ve tabii ki sağlığınızı tehlikeye atmadan onları evinizden çıkarmanın pek çok doğal yolu var. Birçok kişi haşere firmalarını tercih etse de siz uygulayacağınız yöntemlerle onları incitmeden evden uzaklaştırabilirsiniz.

Çok şaşıracaksınız! Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutan yöntem! Kahve...

Karıncalar aslında faydalı hayvanlardır ama özellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharda karınca dünyası oldukça hareketlidir ve bu durum bazen can sıkıcı olabilir. Bahçenizde höyükler yaratabilir ya da en önemlisi mutfağınızı istila edebilirler. Peki, bu durumda onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yolları var mıdır? Gelin birlikte bulalım!

1. NANE

Nanenin ve nane yağının doğal böcek kovucu özelliklerini duymayan kalmadı. Aromatik uçucu yağlar böcekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak için birebir ama özellikle nane yağı karıncaları uzak tutmak için en etkili yöntemlerden biri. Yapmanız gereken, evinizin giriş noktalarına biraz nane yağı sürmek ya da toz nane serpmek. Kısa süre içinde karıncalar geldikleri yere geri dönecektir.

2. LİMON

Limon kokusunu karıncaların sevmediği biliniyor. Güçlü bir limon kokusu, karınca izlerini maskeliyor ve yollarını bulmalarını zorlaştırıyor. Karıncaları incitmeden bulundukları yerden kaçırmak için biraz limon suyunu bir sprey şişesine koyun ve eve girdikleri noktalara ve süpürgeliklerin yakınına püskürtün. Bir limonun kabuğunu da bu noktalara bırakabilirsiniz.

3. BEBEK PUDRASI

Karıncaların bebek pudrasının kokusunu sevmemeleri sizin işinize yarayabilir. Bebek pudrası, karıncaları doğal bir şekilde püskürtmek için kullanılır. Sadece geldikleri noktalara biraz serpmeniz yeterli, kokuyu aldıkları anda girmekten vazgeçeceklerdir.

pudra

4. KAHVE TELVESİ

Muhteşem içecek kahvenin telvesinin karıncaları uzaklaştırmak için birebir olduğunu biliyor muydunuz? Aslında, sivrisinekler ve diğer bazı böcekler için de geçerli bu durum. Kahve telvesini evinizin dış kenarlarına yaymanız bunun için yeterli. İç mekanlarda da karınca geliş noktalarına aynı uygulamayı yapabilirsiniz.

5. SİRKE

Sirkeyi artık salatalardan çok doğal birtakım temizlik çözümlerinde kullandığımız bir gerçek. Karıncaları evinize getiren koku yollarını bozmanın en iyi yollarından biri sirke kullanmak. Bunun için 1 ölçü beyaz sirkeyi 1 ölçü su ile karıştırın, evinizin zeminlerini, girişini, mutfak ya da odalardaki açıklık bölgeleri temizleyin ya da buralara bu karışımı püskürtün.

6. TARÇIN

Karıncalardan doğal olarak kurtulmanın çözümü baharat çekmecenizde olabilir. En çok sevilen baharatlardan tarçın, karıncaları caydırmak için mutfağınızın etrafına serpebileceğiniz yaygın bir doğal ilaçtır. Tarçının yanında karanfil, karabiber gibi keskin baharatları da kullanabilirsiniz. Bu baharatların kokusu çok güçlüdür ve karıncalar onlardan kaçmak için her yolu dener. Unutmayın, bütün bu doğal yöntemlerden önce pencere ve kapıların etrafında çatlaklar, açıklıklar varsa bunları doldurmalısınız.

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