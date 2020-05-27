Çok şaşıracaksınız! Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutan yöntem! Kahve...

Karıncalar aslında faydalı hayvanlardır ama özellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharda karınca dünyası oldukça hareketlidir ve bu durum bazen can sıkıcı olabilir. Bahçenizde höyükler yaratabilir ya da en önemlisi mutfağınızı istila edebilirler. Peki, bu durumda onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yolları var mıdır? Gelin birlikte bulalım!
Nanenin ve nane yağının doğal böcek kovucu özelliklerini duymayan kalmadı. Aromatik uçucu yağlar böcekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak için birebir ama özellikle nane yağı karıncaları uzak tutmak için en etkili yöntemlerden biri. Yapmanız gereken, evinizin giriş noktalarına biraz nane yağı sürmek ya da toz nane serpmek. Kısa süre içinde karıncalar geldikleri yere geri dönecektir.
Limon kokusunu karıncaların sevmediği biliniyor. Güçlü bir limon kokusu, karınca izlerini maskeliyor ve yollarını bulmalarını zorlaştırıyor. Karıncaları incitmeden bulundukları yerden kaçırmak için biraz limon suyunu bir sprey şişesine koyun ve eve girdikleri noktalara ve süpürgeliklerin yakınına püskürtün. Bir limonun kabuğunu da bu noktalara bırakabilirsiniz.
Karıncaların bebek pudrasının kokusunu sevmemeleri sizin işinize yarayabilir. Bebek pudrası, karıncaları doğal bir şekilde püskürtmek için kullanılır. Sadece geldikleri noktalara biraz serpmeniz yeterli, kokuyu aldıkları anda girmekten vazgeçeceklerdir.
Muhteşem içecek kahvenin telvesinin karıncaları uzaklaştırmak için birebir olduğunu biliyor muydunuz? Aslında, sivrisinekler ve diğer bazı böcekler için de geçerli bu durum. Kahve telvesini evinizin dış kenarlarına yaymanız bunun için yeterli. İç mekanlarda da karınca geliş noktalarına aynı uygulamayı yapabilirsiniz.
Sirkeyi artık salatalardan çok doğal birtakım temizlik çözümlerinde kullandığımız bir gerçek. Karıncaları evinize getiren koku yollarını bozmanın en iyi yollarından biri sirke kullanmak. Bunun için 1 ölçü beyaz sirkeyi 1 ölçü su ile karıştırın, evinizin zeminlerini, girişini, mutfak ya da odalardaki açıklık bölgeleri temizleyin ya da buralara bu karışımı püskürtün.
Karıncalardan doğal olarak kurtulmanın çözümü baharat çekmecenizde olabilir. En çok sevilen baharatlardan tarçın, karıncaları caydırmak için mutfağınızın etrafına serpebileceğiniz yaygın bir doğal ilaçtır. Tarçının yanında karanfil, karabiber gibi keskin baharatları da kullanabilirsiniz. Bu baharatların kokusu çok güçlüdür ve karıncalar onlardan kaçmak için her yolu dener. Unutmayın, bütün bu doğal yöntemlerden önce pencere ve kapıların etrafında çatlaklar, açıklıklar varsa bunları doldurmalısınız.
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