Çok şaşıracaksınız! Karıncalara zarar vermeden evden uzak tutan yöntem! Kahve...

Karıncalar aslında faydalı hayvanlardır ama özellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharda karınca dünyası oldukça hareketlidir ve bu durum bazen can sıkıcı olabilir. Bahçenizde höyükler yaratabilir ya da en önemlisi mutfağınızı istila edebilirler. Peki, bu durumda onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın yolları var mıdır? Gelin birlikte bulalım!

1. NANE

Nanenin ve nane yağının doğal böcek kovucu özelliklerini duymayan kalmadı. Aromatik uçucu yağlar böcekleri bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak için birebir ama özellikle nane yağı karıncaları uzak tutmak için en etkili yöntemlerden biri. Yapmanız gereken, evinizin giriş noktalarına biraz nane yağı sürmek ya da toz nane serpmek. Kısa süre içinde karıncalar geldikleri yere geri dönecektir.

2. LİMON

Limon kokusunu karıncaların sevmediği biliniyor. Güçlü bir limon kokusu, karınca izlerini maskeliyor ve yollarını bulmalarını zorlaştırıyor. Karıncaları incitmeden bulundukları yerden kaçırmak için biraz limon suyunu bir sprey şişesine koyun ve eve girdikleri noktalara ve süpürgeliklerin yakınına püskürtün. Bir limonun kabuğunu da bu noktalara bırakabilirsiniz.