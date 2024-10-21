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Çok sık üşüdüğünüzü mü fark ettiniz? İşte 3 nedeni...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.10.2024 08:39
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Birçok kişi gereğinden fazla üşüdüğünü hissedebilir. Bunun sebebi vücutta bazı vitamin ve değerlerin eksik olması. Bu değerleri öğrenerek sık üşüme probleminizi ortadan kaldırabilirsiniz.

Çok sık üşüdüğünüzü mü fark ettiniz? İşte 3 nedeni...

Diğer insanlara göre çok fazla üşüdüğünüzü fark ediyorsanız bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. İşte çok üşümenin 3 önemli nedeni...

1) DEMİR EKSİKLİĞİ

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Soğuk intoleransı, ekstremitelerin soğuması vb. - tüm bunlar iki nedenden dolayı, demir eksikliği anemisi ile yakından ilişkilidir:

Oksijen eksikliği: Oksijen sadece enerji ve ısı için kalori yakmakla kalmaz, aynı zamanda kan damarlarının daralmasına ve ısının korunmasına yardımcı olur.

Demir tiroid hormonlarının üretimi için de gereklidir. Demir eksikliği anemisi olan kişilerde düşük demir seviyeleri bu hormonların üretimini azaltarak soğuğa karşı hassasiyeti daha da artırır.

2) İYOT VE TİROİD BEZİ

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Üşümek iyot eksikliğinin sık görülen bir belirtisidir. İyot, tiroid hormonlarının üretimi için önemlidir ve eğer eksiklik varsa (ki bu çok yaygındır) azalabilir.

Aslında bazı çalışmalar, tiroid hormon düzeyi düşük olan kişilerin %80’inden fazlasının soğuğa karşı normalden daha duyarlı olabileceğini göstermiştir.

3) OMEGA-3

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Omega-3 yağ asitleri bir tür “antifriz” görevi görerek hücre zarlarını donmaya karşı korur. Bu nedenle soğuk deniz sularında yaşayan balıklar en yüksek düzeyde omega-3 yağ asitlerine sahiptir.

Omega-3, GPR120 reseptörüne bağlanarak yağ dokusunda ısı üretimini artıran FGF21 hormonunun salınmasına yol açar.

Omega-3’ler ayrıca kan damarlarını genişletip kan akışını iyileştirerek kişinin sıcak kalmasını kolaylaştırır.

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