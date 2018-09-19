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'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ESTETİK HABERLERİ  | 19.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Hemen hemen herkesin muzdarip olduğu konuların başında bölgesel yağlanma mevzusu var. Özellikle karın, sırt ve yan bölgelerde bulunan yağları avantaja çevirmek ise mümkün.

'Çok yağlıyım' diye üzülmeyin, yağlarınızı avantaja çevirin

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur bölgesel yağlanma konusu hakkında şunları söyledi: Yağ, vücudumuzun enerji depolamak için kullandığı bir lipit yani suda çözünmeyen bir yapıdır. Kullandığımızdan daha fazla enerji aldığımızda, vücudumuz bu fazla enerjiyi yağ biçiminde depolar. Yağ daha sonra vücutta bulunan yağ hücreleri tarafından alınır bu haliyle yağ geldikçe şişirilmiş ufak balonlara benzerler. Yağ hücreleri vücudumuzda dağınık şekillerde bulunurlar. Nerede ne kadar yağ hücresinin olduğu biraz genetik yatkınlığımızla alakalıdır. Buna ek olarak, yaşlandıkça metabolik hızlarımız değişir ve ne kadar, nereye yağ depolandığına dair bir değişiklik yaşanabilir. Tipik olarak, yaşlandıkça yaşam tarzlarımız daha az aktif hale gelir ve eğer yiyecek alımımız değişmezse, fazla kalori alımını yağ olarak depolamaya başlarız. Bu depolamadan sonrada estetik kaygılar devreye giriyor fakat aslında bunları avantaja çevirmek mümkün. Hep dediğim gibi yağ çok önemli bir konu ve bölgesel yağlarınızı çok sevin, hem de çok sevin”.

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VÜCUT ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN YAĞ ÇOK ÖENMLİ

Cihantimur :“ Fazla yağ ile başa çıkmak için farklı temel yaklaşımlar var: Daha az yağ yağlanmak yani sürekli dikkat etmek, yağ hücrelerini yok etmek (öldürmek) ve yağ hücrelerinin yerini değiştirmek. Birincisini çok fazla beceremiyoruz kabul edelim ama sonuncusu işte yağlarınızı neden sevmeniz gerektiğini de açıklıyor aslında. Yağ hücrelerinin yerini değiştirmek yani total vücut şekillendirme bu konunun temeli. İşte biz burada liposculpture ile aldığımız yağı, bedenin başka alanlarına transfer ederek beden şekillendirme görevini başarmış oluyoruz. Liposculpture bir heykeltıraş gibi bedene şekil vermeye fayda sağlayan, yağı alırken aynı zamanda geri kalan dokuyu sıkılaştıran bir cihaz.

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Buraya toparlanan yağlar aynı zamanda hava almayan bir depolama kutusuna aktarılır. Cihaza konulur, kök hücreden zengin hale getirilip ihtiyacı olan alana nakledilir. Nerelere aktarılabilir? Kalçalara, memeye, çarpık bacaklara, yüze. Burada asıl önemli olan konu: Yağın şekilli bir biçimde alıp, şekil vererek diğer alana nakledilmesidir. Bunun içinde konusunda uzaman bir estetik cerrah gerekir.” ifadesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bölgesel yağlanma estetik operasyonlar

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