Çöken yol elektrik direğini yuttu! 'Bir gürültü duyduk, sonra...'

Ankara’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ev ve iş yerlerinin sular içinde kalmasına naden olurken, cadde ve sokaklarda da yer yer göçüklere sebep oldu. Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak’ta yolun çökmesi sonucunda yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı. Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek, müdahalede bulundu.

Göçüğün meydana geldiği sokakta ikamet eden Habip Yağmur, “Yağmur yağdığında bir gürültü duyduk, bir ses geldi. Sonrasında buranın çöktüğünü gördük. Elektrik direği yıkılınca ateş çıktı kablolardan. Ardından elektrik arızayı aradık” dedi.

"20 SENEDİR HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA BURASI GÖÇÜYOR"

Mahalle sakini Mustafa Telli de, “Önce direk devrildi, sonra pano devrildi. Yaklaşık 20 senedir her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yetkililer geliyor, göçüğü çakıllarla doldurup üzerine asfalt atıp gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda tekrar göçüyor” dedi. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





