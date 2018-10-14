Çölyak hastalığı nedir, Çölyak belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Çölyak hastalığının özellikle sindirimle ilgili pek çok belirtisi vardır. Beslenme ile ilgili yarattığı problemler nedeniyle küçük çocuklarda ishal, karın şişkinliği, kilo alamama ve buna bağlı olarak booyun uzamaması gibi belirtilerle kendini gösterir. İleriki yaşlarda da kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı, karaciğer hastalığı gibi pek çok durum çölyak hastalığının belirtisi olabilir.

Çölyak hastalığı bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Gluten Enteropatisi adı da verilen çölyak hastalığı bağırsaklarda besin emilimini sağlayan villus adlı yapıların bozulmasına yol açar. Çölyak hastaları Gluten adlı proteine karşı hassastırlar ve bağırsakta gıda emiliminin bozulmaması için gluten içeren gıdalardan uzak durmaları gerekir.

Market alışverişinde bazı gıdaların ambalajında gördüğünüz gluten içermez ibaresi özellikle çölyak hastaları için önemlidir. Çölyak hastalığı ciddi bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır ve hastalarının ömür boyu yedikleri besinlerin içeriğine dikkat etmelerini gerektirmektedir. Çölyak hastaları diyetlerinden gluteni çıkartmazlarsa yetersiz beslenme ve büyüme geriliğine bağlı ciddi hastalıklarla boğuşmak durumunda kalabilirler.

Karın bölgesinde öne doğru çıkan şişkinlik,

Yaşa göre kilo azlığı,

Kas zayıflığı,

Kansızlık,

Dışkıda anormallik

Büyük tuvalet ihtiyacının artması,

Kusma,

Bezginlik,

İştahsızlık,

Büyüme geriliği,

Ağız içinde oluşan aftlar,

Gaz şikayetleri,

Eklem ve kemik ağrıları

Sinirlilik,

Ciltte kaşıntılı döküntüler.

Tabii bu belirtiler kesinlikle çölyak hastası olduğunuz anlamına gelmez. Bunun için bir doktora başvurmalısınız. Çölyak hastalığı tanısı bir gastroentelog tarafından, çeşitli kan tahlilleri ve bağırsak biyopsisi ile yapılmaktadır.

Çölyak hastası glutensiz diyetini takip etmezse rahatsız edici semptomların yanında uzun vadede çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşacaktır. Osteoporz, kısırlık, düşük tehlikesi, depreston, ince bağırsak kanseri, lenfoma ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak kronik kötü bir sağlık.

Çocuklarda tedavi edilmeyen çölyak hastalığı boy kısalığına, davranış problemlerine ve gelişim geriliğine yol açar. Çölyak hastası çocuklara neleri yiyip neleri yiyemeyeceği çok iyi bir şekilde öğretilmeli; çocuklar ebeveynlerinin gözetiminde olmadığı zamanlarda yediklerine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. Çölyak hastası çocukların gideceği okuldaki yetkililerinde hastalıktan haberdar edilmesinde fayda vardır.

ÇÖLYAK TEDAVİSİ

Çölyak tedavisi hastaların, uzman bir hekimin hazırladığı gluten içermeyen gıda listesine göre beslenmektir. Hastaların ömür boyu gluten içeren gıdalardan uzak durmaları gerekmektedir. Glutensiz diyet tuygulaması gereken hastalara mısır, pirinç. Patates, darı, nohut, ayçiçeği, keten, susam, haşhaş ve kara buğday gibi alternatifler önerilmektedir.