Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye

Geylani, Cumhuriyet Caddesi'nde temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekilerin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla ilgi odağı olan Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ü makamında kabul etti.

BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLDİ

Görüntüleri izlediği işçiyle sohbet eden Geylani, Ürün'e teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verdi.

Ürün'ü duyarlılığından dolayı tebrik eden Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürün'ün büyük bir özveri ile arabasını temizlerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılması ile gündeme geldiğini söyledi.

İşinin hakkını vererek çalışmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Ecvet Bey kardeşimiz bizim temizlik hizmetlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın bir temsili ve örneği. Bütün arkadaşlarımız da Ecvet kardeşimiz gibi işine bağlı ve özverili bir şekilde çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde başlayıp şehrimizin bütün sokaklarını temizleyen, süpüren daha rahat ve kaliteli bir yaşamın sağlanması için çalışan emekçi kardeşlerimizden biri. Bir işi severek yapmak, ona ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Kendisine ve bütün birim arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim."