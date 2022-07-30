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Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia etmişti! Bilinmeyenleri anlattı: 'Televizyonda duyunca anladım'

30.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da teyzesinin çöplüğe dönüştürdüğü evde 1 yıl kilitli kalıp içler acısı bir halde, baygın şekilde bulunan 9 yaşındaki C. M. A.'nın babası olduğunu ileri süren Ufuk Ç.'den yeni açıklamalar geldi. Savcılık ifadesinde, C. M. A.'nın annesi Yasemin A. ve teyzesi Kamuran Pınar A. hakkında bilinmeyenleri de anlatan Ufuk Ç., eski eşinin televizyondaki sözlerinden sonra C. M. A.'nın kendi çocuğu olduğu anladığını dile getirdi.

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia etmişti! Bilinmeyenleri anlattı: 'Televizyonda duyunca anladım'

C. M. A.'nın yaşadığı vahim dramın perde arkasından gün geçtikçe çarpıcı ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Dün C. M. A.'nın babası olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Ufuk Ç., "Çocuğun benim olduğunu bilseydim dünyayı ayağa kaldırırdım" demişti. Ufuk Ç.'nin savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

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C. M. A., teyzesi Kamuran Pınar A.'nın çöp evinde bu halde bulunmuştu.

"BANA ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ"

Dün DNA testi yapılmasını isteyen Ufuk Ç., Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadesinde, C. M. A.'nın annesi Yasemin A. ile tanışmasını ve ayrılıklarına kadar gelişen olayları anlattı. Ayakkabıcı olduğunu belirten Ufuk Çelikol ifadesinde şunları söyledi:

"Şüpheli Yasemin Acar ile 2010 veya 2009 yıllarında evlenmiştik. Daha sonra 2011 yılının sonunda boşandık. Boşanmadan önce Yasemin hamileydi. Biz kendisiyle Yasemin'in gebelik döneminde hastaneye giderek kontrolünü yaptırmıştık ve bir erkek çocuk olduğunu hatırlıyorum.

"Sonrasında gebelik devam ederken biz Yasemin ile mahkeme kararıyla boşandık. Bu süreçte Yasemin bana çocuğun düştüğünü söylemişti. Ben de yıllardır bu olayı bu şekilde biliyordum.

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"O SÖZLERİNDEN ANLADIM"

"Son günlerde Bursa ilinde meydana gelen Kamuran Pınar'ın C. M. isimli çocuğu evin içerisine kilitleyip bakımsız bir şekilde alıkoyduğu haberini görünce dikkatimi çekti ve yine Yasemin'in katıldığı bir televizyon programında spikerin kendisine çocuğun babasını sorması üzerine 'Babasının nerede olduğunu bilmiyorum Kendisinden bana şiddet uygulaması nedeniyle boşanmıştım' şeklinde bir cevap verdi.

"Yine çocuğun yaşı ve bizim boşanma tarihimizi de dikkate aldığımda eve hapsedilen C. M.'nin benim çocuğum olduğunu anladım.

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Teyze Kamuran Pınar A. tutuklandı.

"İKİSİNDEN AYRI AYRI ŞİKAYETÇİYİM"

"Yasemin kurslarda takı öğretmenliği yapar. Öğrendiğim kadarıyla çocuğu Bursa'da annesine baktırıyormuş. Annesi vefat edince yine Bursa'da yaşayan teyzesi Kamuran çocuğu alıp saklamaya başlamış. Bana bugüne kadar çocukla ilgili olarak ne Yasemin ne de kardeşi Kamuran ne de anneleri herhangi bir bilgi vermemişlerdi.

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Yasemin A.

"Ben bu çocuğun dediğim gibi benim oğlum olduğunu düşünüyorum. Bu konuda DNA testi yapılmasını istiyorum. Çocuk şu an bildiğim kadarıyla Antalya'da Üniversite Hastanesi'nde tedavi altındadır.

Kendisi hakkında hiçbir bilgi alamıyoruz. Hastane bana hiçbir bilgi vermiyor. Ben çocuğumu benden saklayan annesi Yasemin ve çocuğumu eve hapsedip alıkoyan kardeşi Kamuran Pınar'dan ayrı ayrı şikâyetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum. Benden DNA örneği alınması gerektiği halde kendi rızam ile örnek vermek istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
çöp ev
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