HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çöp evde bulunmuştu... Yeniden devlet korumasında! 'Can güvenliği yok, kaçırılma riski var'

Çöp evde bulunmuştu... Yeniden devlet korumasında! 'Can güvenliği yok, kaçırılma riski var'

05.02.2024 11:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairedeki bir odada kilitli tuttuğu suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın (46) tahliye edilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları itiraz etti. İtiraza gerekçe olarak Kamuran Pınar A.'nın kaçma ihtimali, Cem Muhammet'in can güvenliği ve kaçırılma riski gösterildi. Anne Yasemin A. da oğlunun tedbir amaçlı yeniden devlet korumasına alındığını söyledi. İşte detaylar...

Çöp evde bulunmuştu... Yeniden devlet korumasında! 'Can güvenliği yok, kaçırılma riski var'

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A. borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polis, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

adfe7642a477fcc449ae482ef249d7ed

ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp, içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

be30bf2f2038d1d618d7bdb6a42c97fe

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINA ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklandı. Cem Muhammet A. da tedavisinin ardından Antalya'daki annesinin yanına gönderildi. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

31ba4d871299911b0a29562da1adab4d

'EĞER BULUNMASAYDI; HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi. Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer bulunmasaydı; hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu aktarıldı.

daa94fc4487e8d1c8923b2ead3d12fba

6'NCI DURUŞMADA ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kamuran Pınar A.'nın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına devam edildi. 6'ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. 1,5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Tarafların avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmayı 10 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

e5eff8c822ca23de0a15f175fd9eba6d

'CAN GÜVENLİĞİ YOK, KAÇIRILMA RİSKİ VAR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. Bakanlık avukatları, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar A.'nın yeniden tutuklanmasını istedi.

e7e478c629fbb157d88c1a3bef3dac88

Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. da kendi avukatının da karara itiraz ettiğini ve oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, "Oğlumu tedbir amacıyla yeniden kuruma teslim etmem gerekti. Akılalmaz işkenceler söz konusu ve bu cani şu anda dışarıda. Sadece oğlum için değil, diğer masum insanlar için de tehlike oluşturuyor" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulunduKaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu
MSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 11 terörist etkisiz hale getirildi
Mesut Özil'e siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarında yer alabilirMesut Özil'e siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarında yer alabilir
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
En Çok Okunan Haberler
Yeniden Refah'ın İstanbul adayı mesaisine damgasını vurdu! Canlı yayında 'ittifak' iddiası

Yeniden Refah'ın İstanbul adayı mesaisine damgasını vurdu! Canlı yayında 'ittifak' iddiası

İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtarmış! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtarmış! Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

'İntihar edeyim' derken taksici öldürmüş! Caninin ifadesi de korkunç

'İntihar edeyim' derken taksici öldürmüş! Caninin ifadesi de korkunç

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.