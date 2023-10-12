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  4. Çöp evden dram çıktı: Dikkat çeken takvim detayı! 'Eşim öldükten sonra...'

Çöp evden dram çıktı: Dikkat çeken takvim detayı! 'Eşim öldükten sonra...'

12.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Adana’da yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen'in evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden, 2 kamyon çöp çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadın, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi. Evin duvarında ise 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.

Çöp evden dram çıktı: Dikkat çeken takvim detayı! 'Eşim öldükten sonra...'

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.

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SON ZAMANLARDA ŞİKAYETLER ARTTI

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi. Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

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2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

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“NASIL OLDU BÖYLE HATIRLAMIYORUM”

Evi temizlenirken konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.

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Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı için de bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

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İHA

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Adana çöp ev

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