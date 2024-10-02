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  4. Çorabına kadar gösterdi! Sokak röportajındaki kadının 104 bin TL'lik kombinini gören bir daha baktı... "Paraya yazık etmiş"

Çorabına kadar gösterdi! Sokak röportajındaki kadının 104 bin TL'lik kombinini gören bir daha baktı... "Paraya yazık etmiş"

02.10.2024 09:42
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.10.2024 09:42
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Sokak röportajı yapan Can Kesikci isimli bir kişi yoldan geçen rastgele kişileri durdurarak kombinlerinin fiyatını sordu. 'Özge' isimli bir kadın 104 bin TL'lik kombinin her detayını anlatınca kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sokak röportajı yapan Can Kesikci isimli bir kişi Özge isimli bir kadına mikrofon uzattığında üzerindeki kıyafetlerinin ve takılarının fiyatını sordu.

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Çorapları da dahil olmak üzere tişörtü, şortu, ayakkabısı, kolyesi ve saatinin toplam fiyatının 104 bin TL olması ise sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Paraya yazık etmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Pahalı olması güzel olduğu anlamına gelmiyor" yorumunu yaptı.

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