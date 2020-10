Çorap seçimine dikkat! Ağrıyla ortaya çıkıyor...

Dr. Turan, şeker hastalarına diyabetik ayak oluşumunu önleyecek 10 öneride bulundu. Dr. Turan, kan dolaşımını bozabileceğinden hastaları, "Bacak bacak üstüne atmayın ve bağdaş kurarak oturmayınız" şeklinde uyardı.

Dünyada gün geçtikçe artan ve halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin tüm vücut sistemini olumsuz etkilerken, ayaklarda da birtakım rahatsızlıklara yol açtığını anlatan Dr. Şükrü Mehmet Turan, “Diyabet hastalarının ayaklarında his kaybı, uyuşma, yanma, soğuma, renk solukluğu, morarma, ağrı ve karıncalanma gibi belirtiler varsa şeker hastalığı ayak sinirlerini etkilemeye başlamış olabilir. Bu durumda mutlaka önlem alınması gerekiyor. Diyabet hastaları ayak sağlığına, sağlıklı bir bireyden daha çok dikkat etmeli; ayak sağlıklarını korumalı” dedi.

TIRNAK BAKIMININ ÖNEMİ

Şeker hastalığı ya da kan şekerinin kontrol altına alınmaması nedeniyle ayakta kronik yara gelişmesi olarak tanımlanan diyabetik ayak hastalığının ilerlemesi halinde sinir hasarı ve damar enflamasyonlarına yol açabileceğini belirten Op. Dr. Şükrü Mehmet Turan şöyle devam etti: “Bu hasta grubumuzda tırnak bakımı çok önemlidir. Hastalar tırnaklarını her gün kontrol etmelidir. Tırnak etrafında şişlik, kızarıklık olup olmadığına her gün bakılmalıdır. Diyabetik ayak sorunu yaşayan hastalarımız çorap seçimlerinde de dikkatli olmalılar. Dikişli, ayağa büyük gelen çorapları önermiyoruz. Pamuklu veya içinde gümüş tel yer alan çoraplar tercih edilmelidir. Çorapların da her gün değiştirilmesine özen gösterilmeli.”