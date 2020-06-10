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  4. Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Çorum'un Bayat ilçesinde, merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Bir çoban, gördüğü yabani hayvanın aslan olduğunu iddia etmesi üzerine bölgede araştırma başlatıldı.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti.

FOTOKAPANLAR İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

KÖY MUHTARI DEVREYE GİRDİ

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, 4 büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

ÇOBAN, CEP TELEFONU İLE ASLANI ÇEKTİ

ÇOBAN, CEP TELEFONU İLE ASLANI ÇEKTİ
"4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var.

'İNEKLERİMİZİ O PARÇALADI'

'İNEKLERİMİZİ O PARÇALADI'
"İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor." (DHA)
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