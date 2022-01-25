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  4. Çorum'da kar yolları kapattı, gelini böyle aldılar! Konvoyda otomobil yerine...

Çorum'da kar yolları kapattı, gelini böyle aldılar! Konvoyda otomobil yerine...

25.01.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle gelin otomobil yerine traktörle alındı. Damadın ağabeyi Adem Arslan, “Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çorum'da kar yolları kapattı, gelini böyle aldılar! Konvoyda otomobil yerine...

Çorum’un Mecitözü ilçesinde damat Murat Arslan (24) kar yağışı nedeniyle otomobille ulaşım sağlayamayınca gelin Melike Uzun’u (22), 15 traktörle oluşturulan konvoyla aldı. Çift, köyde düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

15 TRAKTÖRLE KONVOY OLUŞTURULDU

Mecitözü ilçesine bağlı Kargı köyünde kar yağışı etkili oldu. Otomobillerle ulaşım sağlanamayınca damat Murat Arslan ile akrabaları 15 traktörle konvoy oluşturarak gelin almaya gitti. Köyün üst mahallesine çıkan damat ve akrabaları gelin Melike Uzun’u traktöre bindirerek köy merkezine indirdi. Çift köyde yapılan düğün ile evlendi.

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Damadın ağabeyi Adem Arslan, “Davetliler kış şartlarından dolayı kendi araçlarıyla düğün konvoyuna katılamadı. Biz de çare olarak traktörleri düşündük. Güzel bir düğün merasimi oldu, mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Çorum
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